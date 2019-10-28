Футболист «Витесса» Базур извинился перед Слуцким и был возвращён в команду
- РИА Новости
«Базур вернулся в расположение главной команды. Полузащитник принёс свои извинения и с сегодняшнего дня может выходить на поле», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
На одной из тренировок «Витесса» Базур столкнулся с партнёром по команде Джей-Роем Гротом, завязалась потасовка. Слуцкий выгнал футболиста с занятия, на что тот отреагировал в резкой форме.
Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого уступил аутсайдеру чемпионата Нидерландов по футболу.