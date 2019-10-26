Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
  • РИА Новости

«Вопрос в том, станем мы слабее или же коллектив сплотится в результате этого инцидента. Но ясно, что нехватку Базура будет тяжело компенсировать», — цитирует российского специалиста официальный сайт «Витесса».

Слуцкий выгнал Базура с тренировки за потасовку с одноклубником Джей-Роем Гротом. Уходя, футболист в резкой форме заявил тренеру, что не собирается выступать за его команду.

Ранее сообщалось, что «Витесс» отстранил от тренировок футболиста, нагрубившего Слуцкому.

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