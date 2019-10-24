«Витесс» отстранил от тренировок футболиста, нагрубившего Слуцкому

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Голландский футбольный клуб «Витесс» отстранил полузащитника Ришедли Базура от тренировок за его поведение в отношении главного тренера команды Леонида Слуцкого.
«Витесс» отстранил от тренировок футболиста, нагрубившего Слуцкому
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«В настоящее время Ришедли не является игроком команды. Мы будем обсуждать возникшую ситуацию. Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернётся. Самое главное, что сейчас мы можем спокойно готовиться к предстоящим матчам. Это наш приоритет», — приводит пресс-служба «Витесса» слова технического директора клуба Мо Аллаха.

Между 23-летним Базуром и Слуцким произошёл конфликт на тренировке, и футболист заявил тренеру, что не хочет играть под его руководством.

Ранее сообщалось, что Слуцкий рассказал о своей зарплате в «Витессе».

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