Слуцкий раскритиковал руководство ФК «Ротор»

Главный тренер голландского «Витесса» российский специалист Леонид Слуцкий рассказал о конфликте с руководством волгоградского футбольного клуба «Ротор» по поводу его академии.

«Чтобы заявиться в ФНЛ, «Ротору» нужна была академия. Губернатор был не в курсе, что нужно для лицензирования, поэтому предложил объединить проекты. Дальше переговоры ушли в кабинет министра спорта. Тренерам нужны были лицензии, я за них заплатил. В итоге три тренера оказались «Ротору» не нужны», — сказал Слуцкий на YouTube-канале экс-футболиста Евгения Савина.

По его словам, «Ротор» не взял под своё начало команды трёх возрастов из академии Слуцкого и отказался от услуг трёх тренеров, а также повысил для Слуцкого цену для аренды полей. Помимо этого, руководство клуба отказалось отпускать детей на сборы в Нидерланды, которые оплачивал Слуцкий.

«Дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались с моими мячами, моим инвентарём, формой. У них форма своя появилась только в марте, когда школа открылась в сентябре», — добавил Слуцкий.

В настоящее время «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого делит второе-третье места с ПСВ в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

«Ротор» занимает третью строчку в Футбольной национальной лиге.

Ранее Слуцкий рассказал о своей зарплате в «Витессе».