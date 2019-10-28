Волевая победа «Ливерпуля», семь голов «Аталанты» и смена лидеров в Испании и Германии: итоги дня в европейском футболе

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в повторение последнего финала Лиги чемпионов, а Гарри Кейн в третий раз в карьере отличился на первой минуте матча. «Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне выиграл в гостях, а Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль не смогли реализовать пенальти. «Аталанта» одержала самую крупную победу за 65 лет, а «Гранада» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха вышли в лидеры чемпионатов Испании и Германии соответственно. RT рассказывает о главных событиях игрового дня в европейском футболе.

Ремейк финала Лиги чемпионов и первая победа МЮ за полтора месяца

В центральном матче десятого тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Тоттенхэм». Лондонцы были настроены взять реванш за поражение в финале Лиги чемпионов и уже в дебюте вышли вперёд. Гарри Кейну понадобилось всего 48 секунд, чтобы поразить ворота Алисона Бекера. Он стал лишь третьим футболистом, забивавшим на «Энфилде» на первой минуте. Кроме него, подобным могут похвастаться Мэтт Эллиот и Оливье Дакур. Стоит отметить, что для форварда сборной Англии не в новинку отличаться так рано. На его счету уже три подобных гола в чемпионате Англии — столько же у Уэйна Руни и Тео Уолкотта.

Однако резвый старт не стал залогом победы гостей. Сначала Джордан Хендерсон восстановил статус-кво, а итоговый счёт установил Мохаммед Салах. При этом, что касается англичанина, он в последний раз отличился на родном стадионе 1414 дней назад — в декабре 2015-го забил «Вест Бромвичу».

Подопечные Юргена Клоппа продлили свою беспроигрышную серию в Английской премьер-лиге и не только оторвались от «Манчестер Сити», но и испортили юбилейный матч Маурисио Почеттино. Для аргентинца эта встреча стала 200-й у руля «Тоттенхэма».

«Манчестер Юнайтед» начал выбираться из кризиса. После боевой ничьей с «Ливерпулем» подопечные Уле Гуннара Сульшера одержали первую выездную победу в сезоне, взяв верх над неуступчивым «Норвичем». В этой встрече произошло сразу несколько знаменательных событий. Так, Маркус Рашфорд забил свой 50-й мяч за коллектив, а Скотт Мактоминей стал автором 2000-го гола «красных дьяволов» в АПЛ.

Антони Марсьяль довёл счёт до крупного, а Онель Эрнандес немного сократил разницу. Примечательно, что в первом тайме манкунианцы дважды не реализовали 11-метровый. С разницей в 15 минут всё те же Рашфорд и Марсьяль не смогли переиграть Тима Крула. В последний раз в АПЛ два сейва с пенальти совершал соотечественник голландца Мартен Стекеленбург. В октябре 2016 года экс-вратарь «Эвертона» помешал забить футболистам «Манчестер Сити».

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и вновь потерял очки. Коллективы дважды поразили ворота друг друга, но самым запоминающимся эпизодом стал уход с поля Гранита Джаки. Собственные фанаты освистали хавбека, а тот в ответ грубо высказался в адрес болельщиков, после чего выкинул футболку.

Семь голов «Аталанты» и триумф «Ромы»

В Италии самый громкий матч тура прошёл в столице, где «Рома» взяла верх над «Миланом». В последний раз «волки» обыгрывали своих соперников в октябре 2017-го и спустя два года повторили этот успех. В отличие от той встречи «россонери» смогли поразить ворота соперника и уступили со счётом 1:2. Автором гола стал экс-защитник «Реала» Тео Эрнандес.

В составе римлян отметились Эдин Джеко и Николо Дзаньоло. Босниец отличился после удара головой, и это при том, что лишь несколько недель назад он получил перелом скулы и был вынужден сделать операцию. Форвард в очередной раз подтвердил, что является экспертом по борьбе на втором этаже, и вышел в лидеры Серии А по числу голов (три) после верховых подач.

В Бергамо местная «Аталанта» одержала свою самую крупную победу в Серии А за последние 65 лет, разгромив «Удинезе» со счётом 7:1. Благодаря этому, после девяти туров в активе подопечных Джана Пьеро Гасперини стало 28 забитых мячей, что является лучшим показателем за последние 27 лет. Больше забивал лишь «Милан» в сезоне-1992/93, к тому же туру достигший отметки в 29 голов.

Примечательно, что по прошествии получаса на табло горели единицы, но удаление Николаса Опоку стало роковым для гостей. В оставшиеся 52 минуты «Аталанта» отличилась шесть раз, а автором одного из мячей стал экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич. Тем примечательнее, что за соперника выступал бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао.

Главными героями оказались автор дубля Йосип Иличич и отметившийся хет-триком Луис Мурьель. Что касается колумбийца, то он стал всего лишь вторым футболистом в истории клуба, имеющим в своём активе восемь голов после первых девяти туров в высшем итальянском дивизионе. Ранее подобная планка покорялась Карлу Оге Хансену в сезоне-1949/50.

Поражения команд Черышева и Комличенко

Российские легионеры не смогли помочь своим командам добиться успеха. Так, «Валенсия» с Денисом Черышевым в составе уступила «Осасуне», а «Млада-Болеслав» с Николаем Комличенко — «Словану». Примечательно, что обе встречи завершились со счётом 1:3, а отечественные спортсмены появились на поле с первых минут.

При этом отметиться результативными действиями ни один из них не смог. Комличенко впервые за шесть матчей покинул поле без голов и передач, а Черышев ограничился «горчичником» и был заменён на 65-й минуте. Возможно, таким методом Альберт Селадес пытался обезопасить коллектив от второй красной карточки. К этому моменту «летучие мыши» уже находились в меньшинстве из-за удаления Родриго.

Неожиданные лидеры в Испании и Германии

После десяти туров промежуточным лидером Примеры сенсационно стала «Гранада». Из-за переноса даты проведения эль-класико «Барселона» и «Реал» не смогли провести свою очную встречу, вследствие чего подопечным Диего Мартинеса было достаточно обыграть «Бетис», чтобы выйти на первую строчку. Новички Ла Лиги добились своего и продолжили творить историю. После десяти туров в активе коллектива 20 очков, что на одно больше, чем у каталонцев, и на два — чем у мадридцев. Тем примечательнее, что два года назад «насриды» набрали столько же очков за все 38 туров испанского первенства и покинули высший футбольный дивизион страны.

В Германии на первую строчку вырвалась «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Подопечные Марко Розе обыграли «Айнтрахт» и обошли «Баварию» в турнирной таблице. После девяти туров в активе «жеребят» значится 19 очков, что является повторением рекорда клуба 32-летней давности.

В составе победителей отличились Оскар Вендт, Нико Эльведи и Денис Закария, а главным героем стал Марку Тюрам. Сын легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама открыл счёт в матче и записал на свой счёт результативную передачу. Франкфуртцы смогли лишь сократить отставание с помощью Данни да Косты и Мартина Хинтергера.

Разгромная победа ПСЖ и достижение Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» на своём поле разгромил «Марсель» и продлил беспроигрышную серию в очном противостоянии. Столичные футболисты не уступают своим визави в 16 встречах подряд, имея баланс из 13 побед и трёх ничьих. В последний раз «провансальцы» брали верх в ноябре 2011 года, а матч завершился со счётом 3:0.

На этот раз подопечные Томаса Тухеля четыре раза огорчили Стива Манданда. По дублю на свой счёт записали Мауро Икарди и Килиан Мбаппе. Аргентинец отметился пятым мячом в семи встречах, а француз стал первым по результативности в Европе в 2019 году. На данный момент на его счету 24 точных удара и шесть результативных передач. При этом в десяти случаях он отличался с передач Анхеля Ди Марии, который является лучшим ассистентом юного бомбардира.