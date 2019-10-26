Мотивационные пощёчины: как тренер молодёжной футбольной команды в Турции оказался в центре скандала

В турецком футболе разгорается скандал вокруг тренера молодёжной команды «Кейсери Мейсуспор» Халита Курта. В Сети появилось видео, на котором специалист даёт своим подопечным пощёчины и кричит на них. В связи с этим Турецкая футбольная ассоциация начала расследование в отношении Курта. Между тем сам наставник не считает своё поведение предосудительным.

«Этому видео уже три года»

О жестоком обращении тренера молодёжной футбольной команды Халита Курта с подопечными стало известно благодаря социальным сетям. В пятницу в Twitter появилось видео из раздевалки «Кейсери Мейсуспор», на котором запечатлено агрессивное поведение тренера. Он не только кричал на футболистов, но и дал каждому из них сильную пощёчину. При этом сами юноши на удары специалиста никак не реагировали, а лишь молча смотрели в пол. Некоторые, поморщившись, потирали ушибленные щёки.

Гневная реакция Курта была вызвана плохой игрой команды. После первого тайма «Кейсери Мейсуспор» проигрывал — 1:3. После перерыва его подопечные забили четыре безответных мяча и вырвали волевую победу — 5:3. По словам самого тренера, видео было снято ещё три года назад, но попало в Сеть лишь сейчас.

«Все игроки мне как дети, хоть я и могу иногда их побить. Этому видео уже три года, тогда мы проигрывали 1:3 после первого тайма. Какой-то посторонний человек снял произошедшее на камеру, и теперь ролик разлетелся по сети», — приводит слова специалиста Fanatik.

❌ Kayseri Meysuspor teknik direktörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolcuları tokatlıyor!



Türkiye'de futbol?



pic.twitter.com/TGIa8P7LOv — AltLig TV (@AltLigTV) October 24, 2019

«Происходящее в раздевалке не должно становиться достоянием общественности»

После публикации видео на Курта обрушился шквал критики. Ролик стал вирусным в Турции, на него обратили внимание различные СМИ страны. В комментариях к видео многие призвали тренера уйти из профессии, а также обвинили его в недопустимом поведении по отношению к воспитанникам. Впрочем, сам Курт в своих методах ничего страшного не видит. По его словам, подобное практиковали многие известные специалисты.

Также по теме «Провокационный вброс»: британские СМИ сообщили о возможном отстранении России от ЧМ по футболу в Катаре В британских СМИ появилась информация, что Россия может пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре и Олимпийские игры —...

«Все мы знаем пример Алекса Фергюсона и Дэвида Бекхэма. Говорят, Фатих Терим тоже делает так время от времени. Я люблю своих игроков. У нас отношения как между отцом и детьми, никакой актёрской игры. Что касается видео — происходящее в раздевалке не должно становиться достоянием общественности, как действия пары в спальне. Такие вещи могут происходить, когда у команды есть цель выиграть матч или завоевать трофей. Как я уже сказал, многие тренеры позволяют себе подобное, но теперь из нас сделали козлов отпущения», — цитирует Курта Hurriyet.

При этом, по словам тренера, родители юных футболистов, узнав о существовании скандального видео, заняли его сторону. Специалист также пообещал «разобраться» с теми, кто позволил себе оскорбления в его адрес после случившегося.

«Некоторые из недовольных написали проклятия в адрес моей покойной матери. Я уже вычислил их и начну с ними разбирательство по закону», — добавил Курт.

Также специалист признался, что к нему обратились за разъяснениями из Турецкой федерации футбола (TFF). Курт отметил, что на него не подали ни одной жалобы. Однако в TFF позже объявили о начале расследования произошедшего.

«Необходимые дисциплинарные и юридические процедуры были начаты против Халита Курта, который является техническим сотрудником «Кейсери Мейсуспор», как только в сети появился видеоролик», — гласит заявление на официальном сайте TFF.

Так или иначе, теперь Курт может не отделаться лишь порицанием со стороны общественности. Между тем, по информации турецких СМИ, тренер работает с любительскими командами уже больше десяти лет и неоднократно был замечен в агрессивном поведении по отношению к футболистам и судьям.

Специалист имеет тренерскую лицензию UEFA категории В. По словам самого Курта, он тренирует уже 25 лет, а его методы никогда ни у кого не вызывали вопросов.

Грандиозные скандалы с детскими тренерами

Курт — далеко не первый детский тренер, угодивший в серьёзный скандал. Так, в августе был осуждён экс-тренер сборной Уэльса по лёгкой атлетике Фил Баннинг. Специалиста признали виновным в домогательствам к несовершеннолетним. Баннинг признал, что склонял к близости трёх 16-летних девушек и одну 11-летнюю в конце 70-х — начале 80-х годов и был осуждён на 7,5 года тюремного заключения.

Куда более серьёзный скандал разгорелся в американском плавании. По сообщениям местных СМИ, руководство соответствующей спортивной федерации оставляло без ответа жалобы спортсменов на то, что их склоняли к вступлению в сексуальные отношения с тренерами ради попадания на те или иные соревнования. Причём речь шла и о совращении несовершеннолетних.

Экс-врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорён судом к 175 годам лишения свободы за домогательства, в том числе к несовершеннолетним спортсменкам. Так, публично рассказала об этом чемпионка мира Мэгги Николс, которая подверглась домогательствам со стороны доктора в возрасте 15 лет.

«Сначала я доверяла ему, но потом он начал прикасаться ко мне в местах, о которых я не думала. У него не было перчаток, он не сказал мне, что делает. В комнате больше никого не было, и я не препятствовала тому, что он делал. Потому что взрослые сказали, что он лучший врач и поможет снять мою боль», — сказала спортсменка.