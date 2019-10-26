Мотивационные пощёчины: как тренер молодёжной футбольной команды в Турции оказался в центре скандала
«Этому видео уже три года»
О жестоком обращении тренера молодёжной футбольной команды Халита Курта с подопечными стало известно благодаря социальным сетям. В пятницу в Twitter появилось видео из раздевалки «Кейсери Мейсуспор», на котором запечатлено агрессивное поведение тренера. Он не только кричал на футболистов, но и дал каждому из них сильную пощёчину. При этом сами юноши на удары специалиста никак не реагировали, а лишь молча смотрели в пол. Некоторые, поморщившись, потирали ушибленные щёки.
Гневная реакция Курта была вызвана плохой игрой команды. После первого тайма «Кейсери Мейсуспор» проигрывал — 1:3. После перерыва его подопечные забили четыре безответных мяча и вырвали волевую победу — 5:3. По словам самого тренера, видео было снято ещё три года назад, но попало в Сеть лишь сейчас.
«Все игроки мне как дети, хоть я и могу иногда их побить. Этому видео уже три года, тогда мы проигрывали 1:3 после первого тайма. Какой-то посторонний человек снял произошедшее на камеру, и теперь ролик разлетелся по сети», — приводит слова специалиста Fanatik.
❌ Kayseri Meysuspor teknik direktörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolcuları tokatlıyor!— AltLig TV (@AltLigTV) October 24, 2019
Türkiye'de futbol?
pic.twitter.com/TGIa8P7LOv
«Происходящее в раздевалке не должно становиться достоянием общественности»
После публикации видео на Курта обрушился шквал критики. Ролик стал вирусным в Турции, на него обратили внимание различные СМИ страны. В комментариях к видео многие призвали тренера уйти из профессии, а также обвинили его в недопустимом поведении по отношению к воспитанникам. Впрочем, сам Курт в своих методах ничего страшного не видит. По его словам, подобное практиковали многие известные специалисты.
«Все мы знаем пример Алекса Фергюсона и Дэвида Бекхэма. Говорят, Фатих Терим тоже делает так время от времени. Я люблю своих игроков. У нас отношения как между отцом и детьми, никакой актёрской игры. Что касается видео — происходящее в раздевалке не должно становиться достоянием общественности, как действия пары в спальне. Такие вещи могут происходить, когда у команды есть цель выиграть матч или завоевать трофей. Как я уже сказал, многие тренеры позволяют себе подобное, но теперь из нас сделали козлов отпущения», — цитирует Курта Hurriyet.
При этом, по словам тренера, родители юных футболистов, узнав о существовании скандального видео, заняли его сторону. Специалист также пообещал «разобраться» с теми, кто позволил себе оскорбления в его адрес после случившегося.
«Некоторые из недовольных написали проклятия в адрес моей покойной матери. Я уже вычислил их и начну с ними разбирательство по закону», — добавил Курт.
Также специалист признался, что к нему обратились за разъяснениями из Турецкой федерации футбола (TFF). Курт отметил, что на него не подали ни одной жалобы. Однако в TFF позже объявили о начале расследования произошедшего.
«Необходимые дисциплинарные и юридические процедуры были начаты против Халита Курта, который является техническим сотрудником «Кейсери Мейсуспор», как только в сети появился видеоролик», — гласит заявление на официальном сайте TFF.
Так или иначе, теперь Курт может не отделаться лишь порицанием со стороны общественности. Между тем, по информации турецких СМИ, тренер работает с любительскими командами уже больше десяти лет и неоднократно был замечен в агрессивном поведении по отношению к футболистам и судьям.
Специалист имеет тренерскую лицензию UEFA категории В. По словам самого Курта, он тренирует уже 25 лет, а его методы никогда ни у кого не вызывали вопросов.
Грандиозные скандалы с детскими тренерами
Курт — далеко не первый детский тренер, угодивший в серьёзный скандал. Так, в августе был осуждён экс-тренер сборной Уэльса по лёгкой атлетике Фил Баннинг. Специалиста признали виновным в домогательствам к несовершеннолетним. Баннинг признал, что склонял к близости трёх 16-летних девушек и одну 11-летнюю в конце 70-х — начале 80-х годов и был осуждён на 7,5 года тюремного заключения.
Куда более серьёзный скандал разгорелся в американском плавании. По сообщениям местных СМИ, руководство соответствующей спортивной федерации оставляло без ответа жалобы спортсменов на то, что их склоняли к вступлению в сексуальные отношения с тренерами ради попадания на те или иные соревнования. Причём речь шла и о совращении несовершеннолетних.
Экс-врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорён судом к 175 годам лишения свободы за домогательства, в том числе к несовершеннолетним спортсменкам. Так, публично рассказала об этом чемпионка мира Мэгги Николс, которая подверглась домогательствам со стороны доктора в возрасте 15 лет.
«Сначала я доверяла ему, но потом он начал прикасаться ко мне в местах, о которых я не думала. У него не было перчаток, он не сказал мне, что делает. В комнате больше никого не было, и я не препятствовала тому, что он делал. Потому что взрослые сказали, что он лучший врач и поможет снять мою боль», — сказала спортсменка.