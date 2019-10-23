«Её выступления были источником вдохновения»: чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

В бельгийском городе Дист в возрасте 40 лет умерла паралимпийская чемпионка Марике Верворт. Спортсменка страдала от мышечного заболевания и согласилась на эвтаназию. Четырёхкратная победительница турниров Большого шлема Ким Клейстерс назвала её настоящим чемпионом и источником вдохновения, а глава Паралимпийского комитета Бельгии Энн д'Итерен призналась, что никогда не забудет смелость, с которой Верворт противостояла болезни.

22 октября в результате эвтаназии ушла из жизни Марике Верворт. Об этом сообщается на официальном сайте бельгийского города Дист, в котором проживала чемпионка Паралимпийских игр 2012 года. На протяжении долгих лет спортсменка страдала от неизлечимого мышечного заболевания, а накануне приняла решение о проведении процедуры. Ей было 40 лет.

По её словам, она подписала документы на согласие на проведение эвтаназии за четыре года до старта триумфальных для неё Паралимпийских игр в Лондоне. Уже в подростковом возрасте у Верворт было обнаружено неизлечимое заболевание, в результате которого она была вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Однако девушка не сдалась и в итоге добилась огромных успехов в спорте.

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В 2012 году Верворт стала чемпионкой Паралимпийских игр в Лондоне в гонках на колясках. Бельгийка стала лучшей на дистанции 100 метров, а на 200-метровке финишировала второй, попутно установив рекорд Европы (33,65 секунды) . Четыре года спустя она успешно выступила на соревнованиях в Рио-де-Жанейро и занесла в свой актив ещё одну серебряную, а также бронзовую медали.

При этом после Паралимпиады в Бразилии Верворт неоднократно признавалась, что со временем её состояние здоровья заметно ухудшилось. По её словам, она продолжала усердно тренироваться, но каждое занятие приносило ей огромную физическую боль.

«Для моего организма это слишком сложно. Тренировки приносят мне страдания... Перед каждой гонкой я усердно работаю. Занятия, заезды и участие в соревнованиях меня лечат. Я выкладываюсь на максимум, чтобы в буквальном смысле выдавить из себя страх и всё остальное», — признавалась Верворт CNN в 2016 году.

Уже тогда Верворт признавалась, что возможность провести эвтаназию очень сильно успокаивала её и ограждала от мыслей о суициде. Стоит отметить, что данная процедура разрешена всех в нескольких странах мира, среди которых Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Канада и Колумбия.

Она признавалась, что со временем стала относиться к смерти по-другому, нежели много лет назад.

«Представляю себе её как операцию, после которой ты засыпаешь и больше никогда не просыпаешься. Для меня это что-то спокойное», — говорила Верворт.

Несмотря на наличие вышеназванных документов, после Паралимпиады 2016 года Верворт говорила, что у неё осталось ещё достаточно причин жить. Бельгийка признавалась, что у неё ещё есть желание «насладиться жизнью», совершить прыжок с парашютом и полёт на истребителе F-16. Однако в 2017-м она стала чувствовать себя заметно хуже. По её словам, из-за тяжелейших болей она спала не более 10 минут за ночь, а обезболивающие практически не помогали.

На протяжении последних лет в СМИ практически не появлялось новостей о состоянии Верворт, пока в сентябре 2019-го она не появилась на пассажирском сидении автомобиля Lamborghini Huracan. Как рассказала сама Марике, её последним желанием было прокатиться на машине по трассе «Золдер» в бельгийском Лимбурге.

В спортивном мире новость о кончине Верворт восприняли с глубокой печалью. Одними из первых смерть спортсменки прокомментировали в Паралимпийском комитете Бельгии (ПКБ). Так, президент организации Энн д’Итерен заявила, что Марике внесла огромный вклад в развитие спорта в стране.

«Мы не забудем как потрясающие спортивные достижения Марике, так и её смелость перед лицом болезни», — говорится в заявлении д’Итерен.

По словам генерального секретаря ПКБ Марка Верговена, Верворт способствовала популяризации как гонок на колясках, так и всего паралимпийского спорта в целом.

«Её выступления, как и спонтанные интервью после гонок, привлекали огромное внимание к спорту и были источником вдохновения для нашего общества», — заявил Верговен.

Не осталась в стороне и четырёхкратная победительница турниров Большого шлема по теннису Ким Клейстерс. Прославленная бельгийка призналась, что восхищалась своей соотечественницей.

«Настоящий чемпион и источник вдохновения, но прежде всего красивая и сердечная женщина. Для меня было большой честью познакомиться с тобой. Покойся с миром», — написала Клейстерс в Twitter.

Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Верворт и вспомнил свою беседу с паралимпийкой.

«Марике Верворт была воином. В 2014 году я обсуждал с ней возвращение в гонки после серьёзного происшествия на соревнованиях в 2013 году, после которого врачи сказали ей, что она больше никогда не сможет выступать. «Я послала их к чёрту! Я живу, чтобы участвовать в гонках и участвую в гонках, чтобы жить. Я говорила, что вернусь, и я это сделала» — рассказал Спенс.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Грег Луганис также высоко отозвался о Верворт.

«Мотивирует. Огорчает. Так много ещё предстоит осознать. Безграничное уважение паралимпийке Марике Верворт, настоящей чемпионке», — написал Луганис.