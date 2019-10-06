«Мужественно боролся с тяжёлой болезнью»: хоккеист «Сибири» Мнацян скончался после года борьбы с раком

29-летний защитник «Сибири» Самвел Мнацян скончался в одной из клиник Германии после года борьбы с онкологическим заболеванием. Как рассказал агент хоккеиста Шуми Бабаев, последние несколько дней он находился в критическом состоянии. В российском хоккейном сообществе выражают соболезнования близким игрока. В память о Мнацяне ближайшие матчи КХЛ начнутся с минуты молчания. Прощание и похороны хоккеиста пройдут в Омске после того, как его тело доставят на родину.

Утром в воскресенье, 6 октября, стало известно, что в Германии после продолжительной болезни скончался хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян. Он умер в одной из специализированных клиник после года борьбы с онкологическим заболеванием, диагностированным летом 2018-го. О кончине 29-летнего игрока сообщили в новосибирском клубе и Федерации хоккея России.

«Не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с тяжёлой болезнью, но не смог победить недуг. ФХР выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна», — отметили в федерации.

Первые сообщения о смерти спортсмена поступили ещё накануне. Омский хоккейный клуб «Авангард», воспитанником которого был Мнацян, рассказал в своём Twitter о смерти защитника и выразил соболезнования.

Этот пост, однако, вскоре был удалён, а «Сибирь» выступила с опровержением новости, заявив, что по состоянию на тот момент Мнацян был ещё жив, хотя и находился в тяжёлом состоянии. Эту информацию подтвердил и его брат Давид. В «Авангарде» позднее объяснили, что получили сообщение о смерти игрока от знакомых хоккеиста. Тем не менее, надежда на то, что спортсмен продолжит бороться с болезнью, просуществовала недолго.

«На протяжении последнего года хоккеист стойко боролся с тяжёлой болезнью, но победить её не удалось. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Самвела. Благодарим всех, кто поддерживал защитника весь этот год и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Самвел. Скорбим», — сообщили в «Сибири».

О том, что у Мнацяна обнаружен рак, стало известно перед началом сезона-2018/19 КХЛ. Защитник только перешёл в «Сибирь» из «Адмирала», в котором провёл три года и дважды участвовал в розыгрыше Кубка Гагарина, но был вынужден прервать предсезонные сборы из-за болей в спине. Мнацяна осмотрели в Новосибирске и после появления подозрений на онкологию отправили на повторное обследование в Германию — там подтвердился неутешительный диагноз. Семья Мнацяна некоторое время держала в секрете проблемы хоккеиста со здоровьем, но в итоге факт заболевания был предан огласке.

Спустя некоторое время агент игрока Шуми Бабаев назвал причину возникновения опухоли и рассказал о дальнейших планах своего клиента по лечению.

«Мы ждали окончательного заключения врачей на протяжении последних нескольких недель. В Германии состоялся консилиум, который выявил окончательный диагноз — онкология. В результате удара в спину в одной из игр на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественное образование. Это произошло в течение считанных месяцев. Всё это дало метастазы на печень и мочевыводящие каналы. На прошлой неделе во Фрайбурге, где сейчас находится Сэм, начались курсы «химии» и лучевой терапии. В октябре ждём разрешения всей ситуации и проведение операции. Состояние у Самвела на данный момент стабильное, врачи сами удивляются, что у нашего парня хорошее настроение, он регулярно занимается спортом. И верит, что ещё вернется в большой хоккей», — писал Бабаев в Instagram в августе 2018-го.

Хоккейное сообщество тогда незамедлительно отреагировало на случившуюся беду и начало сбор средств на лечение. По сообщениям агента, на трёхмесячный курс лечения Мнацяну требовалось €130 тыс.

С тех пор новостей о состоянии хоккеиста почти не было. В сентябре 2018 года он впервые сам прокомментировал состояние и поблагодарил за поддержку свою команду, которая провела первый матч сезона в футболках с надписью «Самвел, ты боец!»

«Видел вашу акцию с футболками, хочу сказать большое спасибо за ваше внимание и поддержку. Мне очень приятно. У меня всё хорошо, буквально позавчера прошёл четвёртый курс химиотерапии, переношу неплохо. Нашей команде удачи, всё будет у нас хорошо. До новых встреч!» — говорил игрок.

А вот и обратная связь от нашего защитника Самвела Мнацяна, который в настоящий момент проходит лечение в Германии! pic.twitter.com/TTZr1h48lb — Hockey Club Sibir (@hcsibir) September 14, 2018

Поводы для оптимизма у Мнацяна были. Зимой, по словам Бабаева, были уничтожены 90% раковых клеток. Но на этом прогресс в борьбе с болезнью остановился, и наступило ухудшение состояния.

«Я постоянно оставался на связи с отцом Самвела, который находился с ним рядом. В воскресенье сам должен был вылететь в Германию, у меня был билет на утренний рейс. Ещё вчера Самвел разговаривал, волновался, хотя состояние у него уже стало плохим. Я думал, что успею. Но ближе к ночи ему совсем стало плохо. В последние дни он был в сознании, узнавал родных. Но состояние уже тогда было критическим. Надежд в последние дни оставалось очень мало», — рассказал Бабаев «Спорт-Экспрессу» после смерти Мнацяна.

«Все проблемы случились из-за того, что у него слишком поздно обнаружили болезнь. Думаю, у него она появилась раньше, ведь боль в спине была давно. Когда хоккеисты проходят обследования, им обязательно надо сдавать онкомаркеры. Необходимо проверять ребят, поскольку работа у них опасная», — подчеркнул агент.

Свою карьеру Мнацян начинал в родном Омске, но в основную команду «Авангарда» пробиться не смог и тогда в 20 лет перебрался в Чехию, где провёл в «Кладно» один сезон. Затем в карьере защитника были два года выступлений в Казахстане и дебют в КХЛ за «Барыс». В 2013 году Мнацян перебрался в «Нефтехимик», но игроком основного состава стать не смог. Лишь спустя два сезона он закрепился в «Адмирале» и провёл в нём три года до переезда в Новосибирск.

В память о Мнацяне матчи Континентальной хоккейной лиги 6 октября начнутся с минуты молчания. Также память хоккеиста почтят на ближайшей игре «Сибири» с московским «Динамо» и матче «Адмирала» с «Нефтехимиком».

Матч Адмирал - Нефтехимик, который начнется в понедельник, 7 октября, в 19:30, будет посвящен памяти экс-капитана Адмирала Самвела Мнацяна.

Будем благодарны всем, кто придет на трибуны, чтобы почтить память Сэма. pic.twitter.com/blW3IWZb4Y — ХК Адмирал (@hcadmiral) October 6, 2019

Похороны и прощание с хоккеистом пройдут в Омске после того, как тело игрока будет доставлено на родину, рассказал ТАСС Шуми Бабаев. По его словам, все необходимые процедуры могут занять около недели.