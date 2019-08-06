«Пусть твоя звезда продолжит сиять»: мир велоспорта скорбит о гибели 22-летнего бельгийца Ламбрехта

Четвёртый этап многодневки «Тур Польши» носил формальный характер и начался с минуты молчания в память о велогонщике Lotto Soudal Бьорге Ламбрехте. 22-летний бельгиец скончался накануне после падения. Спортсмен был доставлен в госпиталь в критическом состоянии и скончался во время операции. Представители мира велоспорта выразили слова поддержки его родным и близким, а также товарищам по команде, и поделились своими воспоминаниями о молодом атлете.

Четвёртый этап веломногодневки «Тур Польши» начался с минуты молчания в память о гонщике Бьорге Ламбрехте, скончавшемся накануне. Старт носил формальный характер, спортсмены проехали сокращённую дистанцию, а пелотон возглавила команда Lotto Soudal, за которую выступал 22-летний бельгиец. Все развлекательные мероприятия, традиционно сопутствующие соревнованиям, были отменены.

«Мы бы хотели почтить его память этапом без какой-либо конкуренции. Спокойно преодолеем дистанцию до финишной черты. Сегодня не будут фиксироваться результаты, временные показатели и соблюдаться привычные правила. Спасибо за то, что вы с нами», — объявил перед началом заезда директор «Тура Польши» Чеслав Лаг.

Трагедия произошла на 48 километре третьего этапа многодневки. Старт гонки прошёл спокойно, однако затем начался сильный дождь. Эпизод с падением Ламбрехта не попал в объективы телекамер, поэтому о произошедшем стало известно лишь со слов организаторов гонки.

Спортсмен проходил широкий участок дороги, не отличавшийся сложностью, однако в какой-то момент потерял концентрацию, съехал с асфальтированного шоссе и врезался в бетонную трубу, получив серьёзные травмы головы.

На месте аварии незамедлительно прибыли медики, попытавшиеся оказать ему первую помощь. Предполагалось, что бельгийца доставят на вертолёте в ближайший госпиталь, но его состояние не позволило это сделать. Он был отправлен туда в карете скорой помощи.

По прибытию в больницу состояние Ламбрехта оценивалось как критическое, ему требовалось хирургическое вмешательство. Ненадолго врачам удалось восстановить работу его сердца. Однако спустя некоторое время он скончался на операционном столе.

«Нас всех невероятно потрясла эта трагедия. Наши чувства невозможно описать словами. Я искренне соболезную семье Бьорга, его команде и всему велосипедному сообществу, а также вновь выражаю нашу полную поддержку. Мы навсегда запомним Ламбрехта исключительным велогонщиком и замечательным человеком», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Тура Польши».

На данный момент неизвестно, что именно спровоцировало падение бельгийца на достаточно медленном участке трассы. Один из участников «Тура Польши», чьё имя не называется, предположил, что во время гонки у него возникли проблемы со здоровьем. По его словам, спортсмен пытался позвать на помощь, подняв одну руку вверх, однако на просьбу никто не отреагировал.

Для Ламбрехта нынешний сезон стал вторым на профессиональном уровне. В 2018 году он подписал свой первый контракт с Lotto Soudal. Его не без оснований называли восходящей звездой велоспорта: в своей возрастной категории он сумел добиться серьёзных успехов, завоевав серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров 2018 года и став победителем престижных соревнований Льеж — Бастон — Льеж и «Критериум Дефине» в категории U-23. Многие отмечали его талант и любовь к велоспорту и прочили победы в гонках Гран-туров.

«Невероятно грустный день»

Мир велоспорта был поражён гибелью 22-летнего спортсмена. Соболезнования его семье выразили команды, функционеры, действующие гонщики и звёзды прошлого. В стороне от трагедии не остались Алехандро Вальверде, Фабиан Канчеллара, Герайнт Томас, Марк Кевендиш и многие другие.

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«Сегодня невероятно печальный день для Польши и для мира велогонок. Мысленно поддерживаем и сочувствуем семье Бьорга Ламбрехта, его друзьям и товарищам по команде. Покойся с миром. Пусть твоя звезда продолжит сиять так же ярко, как она сияла в велоспорте», — написал чемпион мира 2011 года Марк Кавендиш.

Победитель рокового этапа Паскаль Акерманн отметил, что после произошедшего его успех перестал иметь для него какое-либо значение.

«Я был опустошён этими трагическими известиями. Хотел бы лично передать мои глубочайшие соболезнования семье Бьорга Ламбрехта и всем в Lotto Soudal», — приводит слова немца Cyclingnews.

Особенно тяжело потеря товарища далась гонщикам бельгийской команды. Многие из них отметили, что мир потерял не только талантливого гонщика, но и хорошего человека, который всегда был готов прийти на помощь.

«Бьорг, помнишь? Две недели назад на тренировке с командой мне было настолько тяжело физически и психологически, что я не мог справиться с темпом группы и отстал. Ты повернулся, подъехал ко мне и сказал: «Мы сделаем это вместе». Рад, что был твоим товарищем по команде на протяжении этих двух лет. Буду дорожить всеми связанными с тобой прекрасными моментами», — написал бельгиец Виктор Кампенартс.

На своих страницах в социальных сетях представители Lotto Soudal делятся воспоминаниями, связанными с Ламбрехтом.

«Помню, мне приходилось забирать его кошелёк из кофеен, в которых он постоянно его забывал, помню, как мы пытались определить местоположение его телефона, который он где-то оставил. А теперь Спичечный коробок (прозвище Ламбрехта. — RT) сам нас оставил. Он был хорошим парнем», — рассказал австралиец Адам Хансен.

Смертельные случаи во время соревнований по велогонкам — далеко не редкость. Последняя трагедия датируется прошлым годом, когда на 109 километре однодневки Париж — Рубе скончался спортсмен Vérandas Willems-Crelan Михаэль Голартс. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стал сердечный приступ, который 23-летний бельгиец перенёс незадолго до падения.