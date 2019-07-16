Тысяча участников и олимпийская трасса: как в Москве и области прошли этапы серии велогонок Gran Fondo среди любителей

На легендарной олимпийской трассе в Крылатском состоялся первый этап велогонки UCI Gran Fondo Russia — UCI Time Trial. Позже в Волоколамске прошёл второй независимый этап гонки, в котором приняли участие свыше тысячи велолюбителей со всего мира. Впервые в России велосипедисты из разных стран боролись за право участвовать в финале мирового чемпионата серии любительских заездов под эгидой Международной велосипедной федерации.

Соревнования Gran Fondo уникальны. Эта популярная во всём мире серия шоссейных велосипедных заездов объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Сам формат зародился 40 лет назад в Италии, однако со временем велосипедные прогулки с серьёзной спортивной составляющей покорили трассы всех континентов.

В России этап соревнований проходит уже в четвёртый раз, а вот Москва своим участием в марафоне отметилась впервые. И сразу приняла у себя квалификационный раунд на спортивном объекте международного уровня.

Олимпийская трасса в Крылатском славится своими непростыми подъёмами и спусками, которые заставят изрядно попотеть любого велосипедиста. Однако эти сложности не остановили многочисленных участников — показать себя в 17-километровой гонке UCI Time Trial выразило желание свыше 200 человек.

Большинство участников вышли на трассу впервые, однако некоторые признавались, что регулярно используют её в своих тренировках и знают, где нужно как следует поработать, чтобы показать хороший результат. Об этом RT рассказала одна из участниц заезда Мария Петрова, занявшая второе место в своей возрастной категории.

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«Я провожу здесь большую часть своей послеофисной жизни. Вообще, я увлекаюсь маунтинбайком, и это вторая шоссейная гонка, в которой я решила принять участие — и только потому, что трасса мне хорошо знакома. И нисколько не жалею об этом!» — отметила поклонница велоспорта.

По регламенту соревнований велосипедисты стартовали отдельно друг от друга с интервалом в 30 секунд. Честь открыть гонку выпала самой возрастной участнице среди женщин — 56-летней Марии Ланцовой. После финиша бывшая легкоатлетка, которая в последние годы всерьёз увлеклась велоспортом, поделилась эмоциями от прохождения трассы.

«Я немного боялась и волновалась за преодоление подъёмов. Конечно, меня обгоняли молодые девочки, но своим результатом я всё равно довольна. При лимите времени в один час я проехала гонку за 49:08, и это для меня очень хорошее время», — рассказала Мария корреспонденту RT.

Участие в подобных гонках для многих уже давно стало привычным образом жизни. К примеру, бывший профессиональный легкоатлет Николай Климов, сменивший беговую дорожку на велосипедную, до трека в Крылатском успел отметиться успехами на международных этапах.

«Однажды я участвовал в соревнованиях Gran Fondo на Кипре и даже попал в призы. Надеюсь, что попаду ещё, правда, не в этот раз. Произошёл курьёз. Финишировал я рано, не доехав один круг из трёх. Мне указали на это, когда я уже заехал в городок. Пришлось возвращаться на трассу, чтобы закончить начатое. Но результатом я всё равно доволен. Для человека, который четыре года занимается велоспортом, время у меня хорошее — 29:59», — сказал Николай.

Всего же до финиша благополучно доехали 220 человек, каждый из которых получил памятную медаль участника, а победители в своих возрастных группах удостоились ценных подарков от партнёров и спонсоров гонки. Лучшее время среди мужчин показал Сергей Трубецкой (25:48), среди женщин — Марина Осипова (31:17).

После Крылатского большой велосипедный уикенд масштабно продолжился в Волоколамске. Подмосковный город принял второй этап гонки.

В общей сложности на старт трассы вышли свыше тысячи профессионалов и любителей.

Безусловно, большая часть гонщиков представляла Россию, однако нашлось место и гостям из-за рубежа. Так, на подмосковной трассе свои силы попробовали представители США, Франции, Ирана, Казахстана, Финляндии и Украины.

В заездах на 30 и 50 км приняли участие все желающие старше 18 лет. Основная же дистанция протяжённостью 103 км являлась отборочным этапом чемпионата мира Gran Fondo, финал которого через полтора месяца пройдёт в польской Познани. Однако на этом серия гонок в России не заканчивается: мировой календарь соревнований предусматривает ещё три этапа на территории Подмосковья. Об этом журналистам рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Для нас большая честь, что хозяином первой в России гонки, проводимой под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI), стал именно подмосковный Волоколамск. В 2019 году наш регион примет сразу три заезда серии Gran Fondo Russia. Следующий старт состоится 15 сентября в Серпуховском районе. Участников ждёт уникальная трасса, которая пройдёт по территории Приокско-Террасного заповедника. Уверен, что гонка станет ярким завершением сезона шоссейных велозаездов Gran Fondo Russia», — заявил глава подмосковного спорта.

Проведение дебютного квалификационного этапа в России организаторы оценили как успешное. По мнению основателя Gran Fondo Russia Светланы Коршуновой, уже на следующих соревнованиях количество участников ощутимо возрастёт.

«Когда-то наш первый старт в Дмитровском районе Подмосковья собрал около 500 человек. Так мы начали расти и развиваться. В этом году планировали провести четыре старта, а в итоге их будет шесть. В наших соревнованиях может принять участие любой желающий старше 18 лет, если у него есть медицинская справка, исправный велосипед и шлем. Мы будем рады всем, кто разделяет с нами страсть к скорости и здоровому образу жизни!» — отметила Коршунова в разговоре с RT.