Триумф 22-летнего колумбийца Берналя и 51-е место Закарина: чем завершилась 106-я велогонка «Тур де Франс»

В Париже финишировала 106-я по счёту веломногодневка «Тур де Франс». Её победителем впервые в истории стал спортсмен из Южной Америки. Жёлтую майку лидера генеральной классификации на Елисейских Полях надел 22-летний колумбиец Эган Берналь из британской команды INEOS. Россиянин Ильнур Закарин, представляющий швейцарский коллектив Katusha-Alpecin, выступил неудачно, финишировав на 51-й позиции и проиграв Берналю почти два часа.

Невероятное выступление Алафилиппа

Устав от доминирования британской суперкоманды Skу, в апреле 2019-го получившей нового титульного спонсора в лице гиганта химической промышленности INEOS (владельцем компании является миллиардер Джим Рэтклифф, считающийся самым богатым человеком Соединённого Королевства), организаторы «Тур де Франс» изменили подход к составлению маршрута престижной многодневки в 2019 году.

Они отказались от затяжных равнинных гонок с раздельным стартом, в ходе которых выигравшие шесть из семи предыдущих версий «Большой петли» Брэдли Уиггинс, Крис Фрум и Герайнт Томас чаще всего и добивались решающего преимущества над соперниками. И сделали главную трёхнедельную гонку сезона по-настоящему горной ― с развязкой в виде трёх последовательных этапов в Альпах прямо перед финишем в сердце Парижа.

Главными фаворитами 106-й гонки «Тур де Франс» в любом случае остались представители INEOS, даже несмотря на отсутствие в стартовом протоколе восстанавливающегося после травмы четырёхкратного победителя «Большой петли» Фрума. Но сама гонка обещала стать куда интереснее и зрелищнее нескольких предыдущих, которые британская команда проводила в строгой защитной манере. Эта тактика, безусловно, способствует достижению положительного результата, но лишает болельщиков возможности стать свидетелями судьбоносных атак в высокогорье, являющихся едва ли не главным украшением велоспорта на шоссе.

Реальность же оказалась куда интереснее самых смелых прогнозов: и без того открытую гонку с плохо прогнозируемым финалом «раскачал» человек, от которого ничего подобного не ожидала даже собственная команда. Жюлиан Алафилипп ещё в прошлом сезоне вошёл в число ярчайших действующих спортсменов мирового тура, но его специализацией всегда считались однодневные «классики» и отдельные этапы гранд-туров с холмистым рельефом.

А бельгийский проект Deceuninck — Quick-Step, цвета которого защищает 27-летний француз, никогда не делал ставку на борьбу за высокие места в генеральной классификации. С момента своего создания в 2003 году коллектив был лишь дважды представлен в итоговой десятке лидеров общего зачёта «Тур де Франс» (в 2016 и 2017 годах в неё попадал ирландец Дэн Мартин) и всего два раза оказывался на подиуме гранд-туров: по разу на «Джиро д’Италия» и «Вуэльте».

Тем не менее Алафилипп, впервые завоевавший право носить жёлтую майку лидера генеральной классификации по итогам выигранного им третьего этапа, продержался в статусе лидера общего зачёта в общей сложности целых 14 дней (с непродолжительным перерывом на шестой и седьмой этапы). Это стало главной сенсацией не только завершившейся гонки «Тур де Франс», но и всего сезона-2019.

Француз находился в потрясающей форме, умудрившись как выиграть единственную на «Большой петле» индивидуальную гонку с раздельным стартом с 14-секундным преимуществом над Томасом, так и удержаться в группе лидеров при подъёме на легендарный перевал Коль дю Турмале, высота которого превышает 2200 метров над уровнем моря.

И партнёры, и оппоненты Алафилиппа прекрасно понимали, что Жюлиан не имеет реальных шансов довезти жёлтую майку до Елисейских Полей, но были вынуждены считаться с его лидерством и предпринимать смелые атаки на третьей и последней соревновательной неделе «Большой петли». Особенно после того, как француз выжил в «мясорубке» первого альпийского этапа, выигранного колумбийцем Наиро Кинтаной из испанской команды Movistar, и оставил всем претендентам на победу в генеральной классификации всего два дня на реализацию собственных амбиций.

Закономерная победа Берналя

Несмотря на статус одного из самых молодых участников «Тур де Франс» 2019 года и отсутствие серьёзного опыта выступлений на гранд-турах (это была всего лишь вторая трёхнедельная гонка в его карьере), 22-летний колумбиец Эган Берналь изначально назывался экспертами и букмекерами первым претендентом на победу в «Большой петле». За него говорили как идеально подходивший ему маршрут, так и мощная команда, собранная, как и обычно, из грегари экстра-класса, способных оказать помощь любому капитану даже на самых сложных участках восхождения.

Серию решающих атак гонщики INEOS предприняли на 19-м этапе «Большой петли», маршрут которого организаторы были вынуждены сократить почти на треть из-за неблагоприятных погодных условий в Альпах и невозможности подняться на одну из гор на велосипеде без риска для жизни и здоровья. С точки зрения тактики и стратегии победный манёвр команды был исполнен практически безупречно.

Делегировав в отрыв дня голландца Дилана ван Барле, основной задачей которого было оказание посильной помощи Берналю на последних километрах подъёма на Коль де л’Изеран, британцы преимущественно усилиями ещё одного представителя Нидерландов Ваута Пулса и прошлогоднего триумфатора «Тур де Франс» Томаса сбросили со счетов лишившегося остатков сил Алафилиппа и задали настолько высокий темп восхождения, что выдержать его смогли единицы.

К вершине Изерана Эган добрался в гордом одиночестве с колоссальным преимуществом над другими лидерами генеральной классификации. Томасу колумбиец «привёз» более минуты, Алафилиппу ― две с небольшим, а своему соотечественнику Кинтане, днём ранее показавшему свою силу в Альпах, ― без малого три.

Несмотря на то что в официальном протоколе 19-й этап волею организаторов остался без победителя, именно он стал моментом пока что главного триумфа в карьере Берналя, самого молодого победителя общего зачёта «Большой петли» с 1909 года и первого представителя Южной Америки, сумевшего подняться на высшую ступень пьедестала в Париже.

Что касается Алафилиппа, то он не удержал даже место на подиуме и опустился на пятую позицию общего зачёта. Кризис француза продолжился на 20-м этапе, который красивой сольной атакой выиграл итальянец Винченцо Нибали из Bahrain-Merida. В результате его обошли Томас, голландец Стивен Крёйсвейк из по-настоящему выстрелившей на «Большой петле» команды Jumbo-Visma (четыре победы на отдельных этапах усилиями разных спортсменов и попадание в тройку генеральной классификации), а также немецкий гонщик Bora-Hansgrohe Эмануэль Бухманн.

Тем не менее за свои старания Жюлиан был награждён званием самого агрессивного гонщика «Тур де Франс» ― 2019 и второй год подряд принял участие в церемонии награждения лучших из лучших в Париже: в 2018-м Алафилипп, напомним, завоевал гороховую майку горного короля.

Несостоявшийся хет-трик победителя и рекорд Сагана

Помимо жёлтой майки триумфатора генеральной классификации «Тур де Франс» Берналь увозит домой ещё и победу в юниорской номинации, где у него, по большому счёту, и не было ни одного реального конкурента. Среди гонщиков не старше 25 лет менее часа колумбийцу проиграли только француз Давид Гудю из Groupama-FDJ и оруженосец Алафилиппа Энрик Мас, который, как и капитан Deceuninck — Quick-Step, потерял много времени на двух заключительных альпийских этапах.

Теоретически Эган мог бы побороться и за лидерство в зачёте лучших горовосходителей (для этого ему хватило бы итогового второго места на 20-м этапе, от которого колумбийца отделили всего семь секунд), но в лагере INEOS такую задачу перед командой, очевидно, не ставили и позволили менее удачливым конкурентам разыграть гороховую майку между собой.

Последняя победа на радость французской публике досталась Ромену Барде из AG2R La Mondiale, в своё время считавшемуся большой надеждой местного велоспорта, но несколько сдавшему позиции после двух подряд финишей на подиуме в 2016 и 2017 годах. На завершившейся версии «Большой петли» он не боролся даже за топ-10 общего зачёта.

А вот в командном зачёте и спринтерской номинации никаких сюрпризов не произошло. Первый уже привычно остался за испанским проектом Movistar, традиционно приезжающим на «Тур де Франс» с фактически тремя горными капитанами (в 2019 году таковыми были Кинтана, Микель Ланда и действующий чемпион мира в групповой гонке Алехандро Вальверде).

С точки зрения борьбы за жёлтую майку подобный подход уже не первый раз показал себя совершенно несостоятельным. Звёзд первой величины очень сложно, если вообще возможно, заставить целенаправленно работать на кого-то одного в ущерб собственным результатам. Зато и колумбиец, и оба испанца пробились в первую десятку генеральной классификации, показав себя с лучшей стороны именно в горах.

Зелёная майка рекордный седьмой раз досталась словаку Петеру Сагану, которому на сей раз оказалось достаточно лишь одной победы на этапе, чтобы опередить остальных спринтеров топ-уровня, самым заметным из которых на «Большой петле» стал, безусловно, Калеб Юэн из Lotto-Soudal. 25-летний австралиец выиграл три этапа из общей группы и осуществил заветную мечту любого мастера разборок в финишном створе, выиграв заключительный этап на Елисейских Полях.

Единственному доехавшему до Парижа россиянину, Ильнуру Закарину из швейцарского проекта Katusha-Alpecin, гордиться, к сожалению, нечем. Сильный горовосходитель показал свой худший результат в профессиональной карьере, остановившись в шаге от попадания в топ-50 общего зачёта, но на то есть сразу несколько объективных причин.

Во-первых, Закарин, по видимому, не успел полностью восстановиться после весенней «Джиро», где он вошёл в десятку лидеров генеральной классификации. Во-вторых, на фоне слухов о скором расформировании коллектива гонщики Katusha-Alpecin в принципе не сумели показать себя на «Тур де Франс» ― 2019, заняв последнее, 22-е место в командной номинации, проиграв не только остальным 17 соперникам из мирового тура, но и каждой из четырёх получивших уайлд-кард от организаторов про-континентальных проектов.

К чести Ильнура, он до последнего пытался хоть что-нибудь изменить и даже предпринял смелую попытку атаки на последнем горном этапе, но Нибали всё же оказался сильнее. На старт следующей «Большой петли» россиянин наверняка выйдет в составе новой команды (по информации СМИ, это будет польско-американская ССС Team), где ему, возможно, всё же создадут оптимальные условия для демонстрации всех граней своего таланта.