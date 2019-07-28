Закарин впервые в карьере не вошёл в топ-50 общего зачёта Гранд-тура

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Российский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин впервые в карьере не сумел войти в 50 сильнейших по итогам Гранд-тура.
Закарин впервые в карьере не вошёл в топ-50 общего зачёта Гранд-тура
  • Reuters

Во втором Гранд-туре сезона — «Тур де Франс» — Закарин занял 51-е место, проиграв победителю 1 час 55 минут 57 секунд.

Для 29-летнего россиянина этот результат наихудший в карьере. Он принял участие в десяти Гранд-турах: пять раз в «Джиро д’Италия», четырежды в «Тур де Франс» и дважды в «Вуэльте». Один раз он не сумел финишировать, но прежде не занимал по итогам гонки места вне топ-50. Его худшим результатом было 44-е место на «Джиро д’Италия» 2015 года.

Ранее сообщалось, что Петер Саган рекордный седьмой раз выиграл спринтерскую номинацию на «Тур де Франс».

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