Словак Саган рекордный седьмой раз выиграл спринтерскую номинацию на «Тур де Франс»

Словацкий велогонщик Петер Саган, представляющий немецкую команду Bora-hansgrohe, стал победителем спринтерского зачёта престижной многодневки «Тур де Франс», финишировавшей в Париже в воскресенье, 28 июля.

За 21 этап гонки Саган набрал в общей сложности 316 очков, на 68 баллов опередив австралийца Калеба Юэна из бельгийской команды Lotto Soudal.

В ходе завершившейся версии «Тур де Франс» 29-летний словак отпраздновал одну победу, выиграв пятый этап гонки с финишем в Кольмаре.

Победа в спринтерской номинации «Тур де Франс» 2019 года стала для Сагана уже седьмой в профессиональной карьере.

Этот показатель является новым абсолютным рекордом гонки.

Ранее сообщалось, что колумбийский велогонщик Эган Берналь выиграл «Тур де Франс».