Словак Саган рекордный седьмой раз выиграл спринтерскую номинацию на «Тур де Франс»
- Reuters
За 21 этап гонки Саган набрал в общей сложности 316 очков, на 68 баллов опередив австралийца Калеба Юэна из бельгийской команды Lotto Soudal.
В ходе завершившейся версии «Тур де Франс» 29-летний словак отпраздновал одну победу, выиграв пятый этап гонки с финишем в Кольмаре.
Победа в спринтерской номинации «Тур де Франс» 2019 года стала для Сагана уже седьмой в профессиональной карьере.
Этот показатель является новым абсолютным рекордом гонки.
Ранее сообщалось, что колумбийский велогонщик Эган Берналь выиграл «Тур де Франс».