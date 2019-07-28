Колумбийский велогонщик Берналь выиграл «Тур де Франс» — 2019

Колумбийский гонщик Эган Берналь, представляющий британскую команду Team Ineos, стал победителем престижной веломногодневки «Тур де Франс» — 2019, финишировавшей в воскресенье, 28 июля, в столице Франции.

В генеральной классификации «Тур де Франс» — 2019 Берналь на 1 минуту и 11 секунд опередил своего партнёра по команде, британца Герайнта Томаса.

Третьим в общем зачёте многодневки с отставанием в 1 минуту и 31 секунду от победителя стал голландец Стивен Крайшвайк из Team Jumbo-Visma.

Единственный россиянин, принимавший участие в «Тур де Франс» — 2019, Ильнур Закарин из швейцарской команды Katusha-Alpecin, занял итоговое 51-е место, проиграв Берналю почти два часа.

Ранее сообщалось, что австралиец Калеб Юэн выиграл заключительный, 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2019.