Колумбийский велогонщик Берналь выиграл «Тур де Франс» — 2019
- Reuters
В генеральной классификации «Тур де Франс» — 2019 Берналь на 1 минуту и 11 секунд опередил своего партнёра по команде, британца Герайнта Томаса.
Третьим в общем зачёте многодневки с отставанием в 1 минуту и 31 секунду от победителя стал голландец Стивен Крайшвайк из Team Jumbo-Visma.
Единственный россиянин, принимавший участие в «Тур де Франс» — 2019, Ильнур Закарин из швейцарской команды Katusha-Alpecin, занял итоговое 51-е место, проиграв Берналю почти два часа.
Ранее сообщалось, что австралиец Калеб Юэн выиграл заключительный, 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2019.