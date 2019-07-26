Этап «Тур де Франс» прерван из-за плохих погодных условий, Берналь признан победителем

19-й этап многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс» был прерван из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает официальный сайт «Тур де Франс», 19-й этап велогонки, протяжённостью 126,5 км, был прерван из-за града. В результате непогоды также оледенела часть трассы, на одном из участков сошёл оползень. Спортсмены не доехали 37,5 км до финиша.

Победителем этапа был признан колумбийский велогонщик команды INEOS Эган Берналь, который лидировал на момент остановки гонки.

Ранее сообщалось, что колумбиец Кинтана выиграл 18-й этап велогонки «Тур де Франс».