Колумбиец Кинтана выиграл 18-й этап велогонки «Тур де Франс»

Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar стал победителем 18-го этапа многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс».

Кинтана проехал дистанцию в 208 км, которая лежала между городами Эмбрюн и Валуар, за 5:34:15. Вторым к финишу пришёл француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale), третьим стал казахстанец Алексей Луценко (Astana Pro).

В общем зачёте первое место удерживает другой представитель Франции — Жюлиан Алафилипп из Deceuninck — Quick-Step, на втором месте колумбиец Эган Берналь из команды Ineos, на третьем — его партнёр по команде британец Герайнт Томас.

Ранее сообщалось, что итальянец Трентин победил на 17-м этапе «Тур де Франс».