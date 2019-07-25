Колумбиец Кинтана выиграл 18-й этап велогонки «Тур де Франс»

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Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar стал победителем 18-го этапа многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс».
Колумбиец Кинтана выиграл 18-й этап велогонки «Тур де Франс»
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Кинтана проехал дистанцию в 208 км, которая лежала между городами Эмбрюн и Валуар, за 5:34:15. Вторым к финишу пришёл француз Ромен Барде (AG2R La Mondiale), третьим стал казахстанец Алексей Луценко (Astana Pro).

В общем зачёте первое место удерживает другой представитель Франции — Жюлиан Алафилипп из Deceuninck — Quick-Step, на втором месте колумбиец Эган Берналь из команды Ineos, на третьем — его партнёр по команде британец Герайнт Томас.

Ранее сообщалось, что итальянец Трентин победил на 17-м этапе «Тур де Франс».

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