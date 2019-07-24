Итальянец Трентин победил на 17-м этапе «Тур де Франс»

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Итальянский велогонщик команды Mitchelton-Scott Маттео Трентин занял первое место на 17-м этапе престижной многодневной гонки «Тур де Франс».
Итальянец Трентин победил на 17-м этапе «Тур де Франс»
  • Reuters

Трентин преодолел дистанцию 200 км между французскими городами Пон-дю-Гар и Гап за 4 часа 21 минуту 36 секунд.

Вторым стал представитель Deceuninck — Quick-Step датчанин Каспер Асгрен, а замкнул тройку лучших бельгиец Грег ван Авермат из ССС Team.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, занял 86-е место.

В общем зачёте лидирует француз Жулиан Алафилипп из Deceuninck — Quick-Step.

Ранее сообщалось, что Закарин уйдёт из Katusha-Alpecin по окончании сезона.

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