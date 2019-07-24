Велогонщик Закарин уйдёт из Katusha-Alpecin по окончании сезона

Российский велогонщик Ильнур Закарин по окончании сезона покинет команду Katusha-Alpecin.

Об этом сообщил генеральный директор команды Хосе Азеведо, слова которого передаёт Cyclingnews.

Он отметил, что не знает, где продолжит карьеру 29-летний россиянин.

Закарин выступал за Katusha-Alpecin с 2015 года. В составе команды он выиграл два этапа на «Джиро д’Италия» и один — на «Тур де Франс». В его активе также победа на «Туре Романдии».

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен готов финансировать команду Katusha-Alpecin из своих средств.