Велогонщик Закарин не выступит на ЧЕ в Нидерландах
- © Marco Alpozzi/Lapresse
- globallookpress.com
По словам главного тренера сборной России Иракли Абрамяна, которые передаёт ТАСС, 29-летний велогонщик не вошёл в состав команды, поскольку тот был сформирован, исходя из особенностей рельефа трассы, на которой Закарин не может проявить себя в полную силу.
Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдёт в Алкмаре с 7 по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Закарин уйдёт из Katusha-Alpecin по окончании сезона.