Велогонщик Закарин не выступит на ЧЕ в Нидерландах

Российский велогонщик Ильнур Закарин не примет участия в чемпионате Европы по велоспорту на шоссе 2019 года в голландском Алкмаре.

По словам главного тренера сборной России Иракли Абрамяна, которые передаёт ТАСС, 29-летний велогонщик не вошёл в состав команды, поскольку тот был сформирован, исходя из особенностей рельефа трассы, на которой Закарин не может проявить себя в полную силу.

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдёт в Алкмаре с 7 по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Закарин уйдёт из Katusha-Alpecin по окончании сезона.