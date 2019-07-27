Велогонщик Закарин не выступит на ЧЕ в Нидерландах

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Российский велогонщик Ильнур Закарин не примет участия в чемпионате Европы по велоспорту на шоссе 2019 года в голландском Алкмаре.
Велогонщик Закарин не выступит на ЧЕ в Нидерландах
  • © Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

По словам главного тренера сборной России Иракли Абрамяна, которые передаёт ТАСС, 29-летний велогонщик не вошёл в состав команды, поскольку тот был сформирован, исходя из особенностей рельефа трассы, на которой Закарин не может проявить себя в полную силу.

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдёт в Алкмаре с 7 по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Закарин уйдёт из Katusha-Alpecin по окончании сезона.

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