«В госпитале сразу сообщили — шансов выжить у него нет»: что близкие Дадашева рассказали о последних днях его жизни

Вдова боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина заявила о намерении сделать всё необходимое, чтобы добиться наказания виновных в гибели супруга, который скончался на её глазах. Она также назвала пиар-ходом заявление его соперника Сабриэля Матиаса об отказе от гонорара за бой. Апушкина винит в смерти мужа рефери боя, после которого погиб Дадашев, и его секунданта Бадди Макгирта. В свою очередь, тренер Антон Кадушин призвал не перекладывать ответственность за случившееся на Макгирта, а первый наставник Олег Соколов посетовал, что Максим пошёл в профессиональный спорт.

Со дня похорон боксёра Максима Дадашева, скончавшегося 23 июля после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, прошло меньше двух недель. В настоящий момент его вдова Елизавета Апушкина совместно с Федерацией бокса России готовит иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд, занимавшейся организацией поединка. Кроме того, проводятся все необходимые проверки, призванные определить, что стало причиной трагедии.

«Пока ведется расследование, я не могу делать каких-то выводов и выступать с громкими заявлениями. Но хочу сказать одно: по его результатам, когда всё будет ясно, я приложу максимум усилий, чтобы повинные в его смерти были наказаны», — заявила Апушкина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Тем временем появляются новые подробности последних дней жизни россиянина. Многие выразили уверенность в том, что его могла подвести собственная целеустремлённость. Перед важным боем за статус обязательного претендента на титул чемпиона Международной федерации бокса (IBF) в первом полусреднем весе он соблюдал крайне строгую диету, а также не покидал тренажёрный зал. Все уговоры близких поберечь себя оказались тщетными.

По словам тренера Антона Кадушина, уже на тот момент появились первые признаки того, что Дадашев нуждается в помощи специалистов. В то же время он отрицает тот факт, что спортсмен выходил на ринг вопреки запретам врачей.

«Наверное, в последние недели три — четыре у него началась стадия переутомления. Максим плохо спал. Хотя после взвешивания он мне признался, что впервые хорошо отдохнул, а также был доволен тренировочным сбором. Максим регулярно проходил все медицинские обследования, поэтому считаю такие предположения бредом. Для тех, кто не понимает всей ситуации, просто скажу, что боксёру могут не дать допуск на бой, даже если стоматолог обнаружит кариес», — пояснил Кадушин.

Данную информацию подтвердила и Апушкина. Кроме того, она рассказала, что Дадашев предпринимал попытки перенести встречу на осень. Однако ему не дали гарантий на то, что промоушен займётся повторной организацией боя, в связи с чем Максим принял решение выйти на ринг.

Напомним, поединок с Матиасом был остановлен после 11-го раунда по просьбе команды россиянина и его секунданта Бадди Макгирта. Однако близкие признались, что с самого начала обратили внимание на его необычное поведение. Так, по словам вдовы спортсмена, на ринге он действовал не так, как это было обговорено заранее. Эту же особенность заметил и чемпион России Алексей Мазур.

«Не узнал Максима, потому что он работал не в свойственной для себя манере. Такое ощущение, что был каким-то потухшим», — рассказал боксёр.

Споры о том, в какой момент стоило останавливать поединок, ведутся с первого дня после трагедии. Причём в произошедшем обвиняют не только рефери Кенни Шевалье, но и Макгирта, который должен был раньше отреагировать на ухудшение состояния подопечного. Однако, по мнению Кадушина, в сложившейся ситуации тренер не мог поступить иначе.

«Тяжело принять решение прекратить бой, когда находишься в углу с боксёром, да ещё и в таком статусном поединке. Поэтому, наверное, Бадди тоже не видел ничего фатального. После 11-го раунда он не советовался с Максимом, а уже констатировал факт. Это скорее была формальность. Секундант пытался его успокоить, потому что боксёр может неадекватно отреагировать, если за него кто-то выбросит полотенце», — рассказал специалист.

Интересно, что Кадушин и сам должен был находиться в углу Дадашева в этот вечер.

«За два месяца подал документы на визу, но, к сожалению, мне отказали. Не знаю, как бы поступил на месте секундантов. Но сейчас, глядя на эти фотографии, понимаю, что тяжесть положения Максима можно было определить по его глазам. Впоследствии это подтвердилось, когда Лиза (Апушкина. — RT) мне сообщила, что он перенёс первый инсульт ещё во время поединка», — добавил тренер.

Как представители Федерации бокса России, так и близкие Дадашева уверены в том, что ещё одной причиной произошедшего стал непрофессионализм медиков, дежуривших на арене. В самый важный момент рядом не оказалось носилок, и россиянин был вынужден самостоятельно покидать ринг. Кроме того, врачи вовремя не сумели определить тяжесть его положения, в результате чего были потеряны драгоценные минуты.

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Апушкина призналась, что день смерти супруга стал для неё самым тяжёлым в жизни. Когда она прибыла в госпиталь, ей сразу сообщили о том, что шансов на выживание у него нет. На тот момент Дадашев перенёс трепанацию черепа и был введён в состояние искусственной комы.

«В тот момент у меня просто весь мир рухнул. Я такого кошмара не видела никогда. Самый любимый человек на свете лежит на койке, а из него торчит штук 15 проводов и трубок. Смотрела на эти аппараты, увидела, что кровяное давление пошло вниз. Обратилась к совершавшему обход врачу, а он сказал, что Максим сейчас умрёт. Я сидела у его ног и видела его последнее дыхание», — поделилась воспоминаниями вдова боксёра.

Трагедия объединила мир бокса. Спортсмены, тренеры и простые болельщики начали жертвовать деньги в специальный фонд, созданный для поддержки семьи россиянина, у которого остался двухлетний сын. Сообщалось, что Матиас отказался от своего гонорара за победу, однако Апушкина опровергла данную информацию, назвав её грамотным пиар-ходом.

«Никто не хочет, чтобы его спортсмен выглядел как-то не так. Кстати, Макгирт ни разу мне не позвонил. Не выразил соболезнования, ничего. Зато тренер по физподготовке Донатас Янушевичюс — это тот человек, который постоянно был с Максимом. Для него это такая же трагедия, как и для нас», — заключила она.

В том, что профессиональный бокс является бизнесом, в котором каждый думает только о себе, уверен и первый тренер Дадашева Олег Соколов. По его мнению, Максим, неоднократно становившийся призёром первенств страны и мира, не должен был покидать любительский спорт.

«Каждый раунд — это реклама, деньги. В 18 лет мальчик стал мастером спорта международного класса. Зачем его нужно было вытаскивать на ринг? Но его взяли другие люди, которые хотели сделать на нём карьеру и, наверное, сделали. А мальчика уничтожили», — отметил Соколов.