«Испытывал нечеловеческую боль»: погибший боксёр Дадашев мог перенести инсульт во время своего последнего боя

Скончавшийся в США российский боксёр Максим Дадашев перенёс инсульт во время боя с Сабриэлем Матиасом. Эта информация появилась на странице спортсмена в социальных сетях. Между тем пуэрториканец заявил, что опустошён в связи с произошедшим, и назвал соперника великим воином. В свою очередь, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что ненавидит профессиональный спорт из-за таких моментов.

Смерть российского боксёра Максима Дадашева после боя с Сабриэлем Матиасом продолжает обсуждать весь мир. При этом трагедия обрастает новыми подробностями. В четверг информация о состоянии здоровья спортсмена на момент поединка появилась на его странице в социальных сетях. Человек, в настоящий момент обновляющий аккаунт Дадашева, сообщил, что ещё до прекращения боя боксёр перенёс инсульт.



«Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Пересмотрите этот бой и знайте, что… согласно заключению оперировавшего его врача, Максим уже перенёс инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию. Но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шёл вперёд и никогда не сдавался», — сообщается в Instagram Дадашева.

Между тем впервые высказался о произошедшем и сам Матиас, который признался, что после трагического ухода из жизни своего соперника чувствует себя не лучшим образом.

«Я опустошён новостью о смерти Максима. Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думаем о благосостоянии наших семей, не зная, насколько сложно нам придётся. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев», — сказал Матиас.

Ранее сбор средств для семьи погибшего боксёра на платформе GoFundMe запустил однофамилец пуэрториканца некто Алекс Матиас. За два дня на указанный счёт поступило около $5 тыс.

Сбор пожертвований для семьи Дадашева начала и Международная федерация бокса (IBF). Деньги для семьи Дадашева на сайте организации может оставить любой желающий, при этом минимальная сумма пожертвования составляет $5.

А в Атлетической комиссии штата Мэриленд пообещали провести расследование обстоятельств смерти россиянина.

«В MSAC были очень опечалены, узнав о смерти боксёра Максима Дадашева. Мы присоединяемся ко всему боксёрскому сообществу и выражаем глубокие соболезнования семье спортсмена. Комиссия рассмотрит это дело», — приводит заявление MSAC The Washington Post.

«У Максима были проблемы со здоровьем. Ему нельзя было боксировать»

25 июля смерть Дадашева прокомментировал чемпион UFC в лёгком весе и соотечественник спортсмена Хабиб Нурмагомедов.

«Этот случай ещё раз доказывает, что спорт — не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз, когда я вижу или слышу подобные новости, начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьём. Всё временно: слава, деньги, титулы и вся наша жизнь — мы все уйдём из этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима», — написал Хабиб в Instagram.

Коллега Дадашева, двукратный чемпион России по боксу Армен Закарян подтвердил журналистам ранее появившуюся информацию о том, что Максим уже ранее испытывал серьёзные проблемы со здоровьем.

«Не хочу оказаться голословным, может быть, я ошибаюсь, но у Максима были проблемы со здоровьем. Это помнит и мой личный тренер. Когда я ему сообщил о смерти Дадашева, он был опечален. Мы вспомнили, что у него давно были проблемы с мозгом, как говорят сейчас в СМИ. Ему нельзя было боксировать. Я не могу на сто процентов утверждать, но, по-моему, он перенёс вирусный менингит. Ему пришлось очень тяжело, и он долго не мог прийти в себя, выкарабкаться. Это было, предположительно, в 2008 году. А после Европейских игр в 2015-м Максим уехал в США. Получается, ещё 11 лет он бился и выходил на ринг, несмотря на упомянутые проблемы», — цитирует Закаряна Sport24.

Другие боксёры продолжают приносить соболезнования родным и близким погибшего. Присоединился к ним и абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.

«У меня сейчас тяжело на сердце. Молюсь за его семью, чтобы у родственников нашлись силы в этот тяжёлый период. Он был хорошим парнем. Покойся с миром», — написал Кроуфорд в Twitter.

Бывший чемпион мира Руслан Проводников также посвятил погибшему пост в социальных сетях.

«Сложно подобрать слова. Это большое горе. Максим — настоящий воин. Бокс — это не игра, это опасный вид спорта, выходя на ринг, боксёр готов ко всему, и каждый бой может оказаться последним. Скорбим. Покойся с миром», — написал Проводников в Instagram.