«Он всегда воевал до последнего»: что говорили в мире бокса после смерти Дадашева

Смерть российского боксёра Максима Дадашева после боя с Субриэлем Матиасом шокировала мир спорта. Свои соболезнования родным и близким бойца выразили многие известные атлеты. Экс-наставник Дадашева Олег Соколов предположил, что после перехода в профессиональный бокс его бывшего подопечного «загнали». В свою очередь, известный боксёр Костя Цзю считает, что тренер должен был остановить бой раньше. В то же время многие представители этого вида спорта отметили, что вины наставника Бадди Макгрита в случившемся нет — боксёры всегда рискуют своей жизнью, выходя на бой, и предсказать последствия ударов, полученных во время поединка, невозможно.

«Мне показалось, на Максе сказалась сгонка веса»

Смерть Максима Дадашева в США не оставила равнодушных в боксёрском сообществе России. Молодой талантливый боец скончался после серьёзных повреждений мозга, полученных в поединке с пуэротриканцем Субриэлем Матиасом.

Однако тяжелее всех пришлось его супруге. Женщина отправилась в США в воскресенье, чтобы находиться рядом с мужем в процессе восстановления. Но, к сожалению, оправиться боксёру так и не удалось.

«Любовь моя! Ты навсегда в моём сердце, душа разрывается от боли без тебя! Настало самое тяжелое время в нашей семье», — написала жена Дадашева.

Одним из первых о произошедшем высказался бывший тренер спортсмена Олег Соколов. По словам специалиста, в США, куда Дадашев переехал для старта профессиональной карьеры, Максима «загнали».

«Он ставил перед собой высокие цели. Но такое ощущение, что рядом были люди, которые хотели выжать из него всё, что можно. Это ужасно, что они выжали, он поддался, оторвался от корней. Макс попал в алчные руки, не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, но мальчика загнали, очень неосторожно обращались с этим драгоценным сосудом. Он был великолепным парнем, который всю жизнь трудился. Не надо было в профессионалы переходить», — цитирует Соколова «РЕН ТВ».

Тренер рассказал, что Дадашев никогда не жалел себя и однажды уже останавливался в шаге от смерти.

«У него был случай, когда он стал финалистом чемпионата мира среди юниоров и поехал с ребятами отдыхать в Египет, и там что-то чудовищное произошло. Как выяснилось, у него был вирусный менингит, никак не могли поставить диагноз. Макс собирался умирать. Я был в госпитале, сказал ему: «Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно». Но он боец, восстановился и начал выступать опять. Я этот бой не видел, но мне сказали, что он выглядел плохо», — добавил Соколов.

Ещё тяжелее воспринял произошедшее последний тренер Дадашева Бадди Макгирт, который пытался уговорить Максима досрочно закончить бой с Матиасом.

«Этот случай помогает осознать, в каком виде спорта мы участвуем. Он всё делал правильно на тренировках, никаких проблем, ничего... Прямо сейчас я схожу с ума. Что же я мог сделать по-другому? В конце концов, на тренировках всё было хорошо. Он был в порядке, был готов к бою, но таков наш спорт. Один удар — и всё», — приводит слова Макгирта ESPN.

Также специалист рассказал, как проходили последние минуты злополучного боя.

«Я видел, как он увядает. И когда он вернулся в угол после 11-го раунда, уже принял решение. Я спрашивал у него из уважения, но я всё уже решил. Я бы не позволил ему вернуться на ринг. Это был великий парень. Мечта тренера. Если бы у меня были ещё два таких боксёра, как он, я бы никого больше не тренировал, потому что он полностью посвящал себя спорту», — добавил Макгирт.

С трудом подбирал слова и главный тренер сборной России Эдуард Кравцов, который также немало поработал с Дадашевым.

«Эмоционально придавило уже после боя, когда узнали, что он попал в нейрохирургию. Уже пошла информация, что мало шансов, что выкарабкается, что осложнения пошли на левую сторону. Когда стало известно о смерти, у всех наступило опустошение. Я хорошо знал его и его семью, впервые увидел Максима в 2008 году на юниорском чемпионате России, он тогда стал первым и поехал на мир. У меня в команде он тоже был. Макса всегда отличало то, что он воевал до последнего и всегда был крепок духом. Поэтому представляю, что творилось в ринге, он выдержал всё, хотел продолжать боксировать», — приводит слова Кравцова «Чемпионата».

Однако специалист подчеркнул, что команда Дадашева в бою с Матиасом всё делала правильно и хотела остановить поединок ещё раньше 11-го раунда, когда и был объявлен технический нокаут.

«Было видно, что главный тренер думал о здоровье спортсмена. К тренеру и его команде нет никаких вопросов, такое никто не мог спрогнозировать. Бывает, что и более сложные бои спортсмены не позволяют сами останавливать. У меня нет претензий к его команде. Возможно, были какие-то патологии, возможно, накопилось по ударам. Сложно говорить, когда ты не рядом. Кто-то может сказать, что его соперник боксировал в более твёрдых перчатках, но они подписывали контракт, это не запрещено. Мне показалось, что на Максе сказалась сгонка веса. Было видно, что он не совсем готов», — предположил Кравцов.

«Тренер должен был вовремя остановить бой»

Слова соболезнования родным и близким погибшего высказали и прославленные российские боксёры, которые в разные годы владели чемпионскими поясами, например, Константин Цзю.

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«Как такое могло произойти? Может, было обезвоживание организма или ещё что-то. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой. У нас проблема в том, что мы наступаем на одни и те же грабли. Команда тренера должна ощущать, что происходит с боксёром. Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание — это всё надо учитывать», — приводит слова Цзю Sport24.

А совсем недавно объявивший о завершении карьеры Денис Лебедев напомнил, что боксёры, выходя в ринг, неизменно рискуют своей жизнью.

«Я хотел бы выразить искренние соболезнования родителям. Увы, это реальность нашей профессии. Каждый боксёр, выходя в ринг, может закончить, как Дадашев. И это суровая правда нашего вида спорта. Просто не все об этом думают. Мой отец, когда отправлял меня на бокс, практически каждый день повторял: «Ты должен тренироваться, потому что с этого квадрата можешь выйти вперёд ногами». Это не просто слова. Мне отец до сих пор говорит об этом каждый день», — цитирует Лебедева издание «Говорит Москва».

Аналогичную мысль высказал известный отечественный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.

«На самом деле, это сильно расстраивает. Когда я только узнал, что с ним произошло, то думал: главное — чтобы Максим восстановился и остался жить. Это очередное подтверждение тому, что карьера профессионального боксёра — это очень опасная работа. Любой отдаёт себе отчёт в том, что с ним в любой момент может произойти нечто подобное. К сожалению, это случилось уже не в первый раз. Если Магомед Абдусаламов остался жив, хоть и находится в тяжёлом состоянии, то Дадашев... Когда я сам выхожу в октагон, моя команда бой не останавливает, даже речи не идёт об этом. Мы же бойцы, мы отдаём себе отчёт в том, что рискуем», — заявил спортсмен.

Действующий чемпион мира Сергей Ковалёв также написал слова соболезнования в соцсетях.

«Покойся с миром, Максим. Искренние соболезнования родным и близким. У меня в голове не укладывается эта ужасная новость. Берегите себя», — написал Ковалёв в Instagram.

Прокомментировал смерть Дадашева и чемпион мира в лёгком весе украинец Василий Ломаченко.

«Большая потеря для семьи и близких. Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва. Таким его я буду помнить всегда. Больше не могу подобрать слова... Мои соболезнования близким», — написал Ломаченко.

«Главной задачей в боксе является нанесение урона друг другу»

О том, что боксёры при каждом выходе на ринг фактически ходят по краю, напомнили и известные российские промоутеры Владимир Хрюнов и Андрей Рябинский.

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«Главной задачей в профессиональном боксе для соперников, к сожалению, является нанесение урона друг другу. Это одна из печальных сторон нашего вида спорта. Прежде всего, я хочу выразить искренние соболезнования родным и близким Максима. Он — настоящий воин. Погиб, фактически, в бою», — посетовал Хрюнов.

При этом функционер отметил, что полностью решить вопросы безопасности во время боя невероятно сложно.

«Рассуждать на тему качества медицинского обследования до боя мне кажется некорректным, потому что мы всего не знаем. На сегодняшний день мы имеем этот ужасный факт. Остаётся только соболезновать», — добавил Хрюнов.

В свою очередь, Рябинский признался, что смотрел бой Дадашева с Матиасом, но даже не мог предположить, что всё закончится трагедией.

«Не знаю, можно ли было избежать этого. Я видел бой. Согласен с тем, что Дадашев пропускал много ударов. Тренер его уговаривал остановить поединок, боец уже плохо реагировал. Но такого исхода не ожидал никто. Очень жаль, однако подобные несчастные случаи случаются и в спорте, и в жизни, уходят молодые хорошие люди, которые могли ещё много сделать на этом свете. Это несправедливо, но в жизни так бывает», — напомнил Рябинский.

По словам функционера, судья в данной ситуации отработал правильно и действовал согласно происходящему в ринге.

«Любой рефери переживает за спортсмена и ставит его здоровье превыше всего. Но в данном случае предсказать такой исход было невозможно. Смерть Максима — несчастный случай, и не стоит никого обвинять. Но этот эпизод должен быть тщательно расследован. Очень жаль, что так произошло. Максим был отличным парнем, некоторые из моих ребят с ним общались и говорили о нём только хорошее», — подытожил Рябинский.