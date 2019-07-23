Экс-боксёр Цзю считает, что тренер Дадашева должен был вовремя остановить бой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал известие о гибели россиянина Максима Дадашева в США после травм, полученных во время поединка.

«Как такое произошло? Может, было обезвоживание организма или ещё что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой», — цитирует эксперта Sport24.

Он также выразил соболезнования родным и близким спортсмена и подчеркнул, что тренерский штаб должен всегда понимать, что происходит с подопечным.

«Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это все надо учитывать», — добавил Цзю.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался в США.

Ранее сообщалось, что посольство России в США готово помочь вернуть тело Дадашева на родину.