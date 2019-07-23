Скончался получивший травмы во время поединка боксёр Дадашев
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- AFP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.
«Максим скончался. Не выдержало сердце», — рассказали агентству.
Ранее жена Максима Дадашева, который находился в медикаментозной коме после поединка с Матиасом и последующего отёка мозга, вылетела в США.
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, у него была удалена часть черепа.