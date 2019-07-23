Скончался получивший травмы во время поединка боксёр Дадашев

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Российский боксёр полусреднего веса Максим Дадашев, перенёсший операцию в связи с отёком мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, скончался в США.
Скончался получивший травмы во время поединка боксёр Дадашев
  • © STEVE MARCUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«Максим скончался. Не выдержало сердце», — рассказали агентству.

Ранее жена Максима Дадашева, который находился в медикаментозной коме после поединка с Матиасом и последующего отёка мозга, вылетела в США.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, у него была удалена часть черепа.

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