Супруга находящегося в коме боксёра Дадашева вылетела в США

Жена российского боксёра Максима Дадашева, который находится в медикаментозной коме после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом и последующего отёка мозга, вылетела в США

«Супруга Максима вылетела в США. Точный диагноз и прогнозы станут понятны в течение ближайших 48—50 часов», — цитирует ТАСС представителя команды боксёра.

Максим Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере. После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, у него была удалена часть черепа. В настоящее время врачи ввели спортсмена в состояние медикаментозной комы.

Ранее сообщалось, что перенёсший трепанацию черепа после боя российский боксёр Дадашёв по-прежнему находится в коме.