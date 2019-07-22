Супруга находящегося в коме боксёра Дадашева вылетела в США
- globallookpress.com
«Супруга Максима вылетела в США. Точный диагноз и прогнозы станут понятны в течение ближайших 48—50 часов», — цитирует ТАСС представителя команды боксёра.
Максим Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере. После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, у него была удалена часть черепа. В настоящее время врачи ввели спортсмена в состояние медикаментозной комы.
Ранее сообщалось, что перенёсший трепанацию черепа после боя российский боксёр Дадашёв по-прежнему находится в коме.