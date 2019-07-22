Перенёсший трепанацию черепа после боя российский боксёр Дадашёв по-прежнему находится в коме
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды боксёра.
Отмечается, что точный диагноз Дадашёва и прогнозы относительно его восстановления после отёка мозга будут понятны в ближайшие двое суток.
Дадашёв потерял сознание после боя с Матиасом, остановленного командой российского спортсмена после 11-го раунда, в котором Максим пропустил большое количество ударов, и был госпитализирован. Впоследствии боксёру была сделана срочная операция.
Ранее тренер Дадашёва рассказал, что состояние боксёра является стабильно критическим.