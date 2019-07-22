Перенёсший трепанацию черепа после боя российский боксёр Дадашёв по-прежнему находится в коме

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Российский боксёр полусреднего веса Максим Дадашёв, перенёсший операцию в связи с отёком мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF), по-прежнему находится в медикаментозной коме.
Перенёсший трепанацию черепа после боя российский боксёр Дадашёв по-прежнему находится в коме
  • © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды боксёра.

Отмечается, что точный диагноз Дадашёва и прогнозы относительно его восстановления после отёка мозга будут понятны в ближайшие двое суток.

Дадашёв потерял сознание после боя с Матиасом, остановленного командой российского спортсмена после 11-го раунда, в котором Максим пропустил большое количество ударов, и был госпитализирован. Впоследствии боксёру была сделана срочная операция.

Ранее тренер Дадашёва рассказал, что состояние боксёра является стабильно критическим.

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