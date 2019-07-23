Посольство России в США готово помочь вернуть тело Дадашева на родину

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Посольство России в Вашингтоне готово помочь доставить на родину тело российского боксёра Максима Дадашева, который скончался в США после травм, полученных во время поединка.
Посольство России в США готово помочь вернуть тело Дадашева на родину
  • AFP

«В связи со смертью российского боксера М.К. Дадашева выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в его репатриации в Россию», — сообщили в дипломатической миссии.

Ранее Максим Дадашев, перенёсший операцию в связи с отёком мозга после боя, скончался в США.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию.

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