Экс-тренер Дадашева прокомментировал смерть боксёра

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Бывший тренер российского боксёра Максима Дадашева Олег Соколов поделился эмоциями после новости о гибели спортсмена в США в результате травм, полученных во время поединка.
Экс-тренер Дадашева прокомментировал смерть боксёра
  • © dadashev__m / Instagram

«Макс себя не жалел совсем. У него был случай, когда он стал финалистом мира среди юниоров и поехал с ребятами отдыхать в Египет, и там что-то чудовищное произошло. Как выяснилось, у него был вирусный менингит, никак не могли поставить диагноз», — цитирует специалиста РЕН ТВ.

По его словам, боксёр был тогда готов умирать, но позже восстановился и снова стал выступать. Соколов подчеркнул, что Дадашев ставил высокие цели, но рядом с ним оказались люди, готовые выжать из него всё что можно. Тренер также выразил мнение, что боксёру не следовало начинать драться на профессиональном ринге.

«Макс попал в алчные руки. Не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, но мальчика загнали, очень неосторожно обращались с этим драгоценным сосудом. Он был великолепным парнем, который всю жизнь трудился», — сказал Соколов.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался в США.

Ранее экс-боксёр Константин Цзю выразил уверенность, что тренер Дадашева должен был вовремя остановить бой.

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