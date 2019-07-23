Боец MMA Шлеменко отреагировал на гибель боксёра Дадашева

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал новость о гибели российского боксёра Максима Дадашева в США в результате травм, полученных во время поединка.
Боец MMA Шлеменко отреагировал на гибель боксёра Дадашева
  • © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«На самом деле это сильно расстраивает. Когда я только узнал, что с ним произошло, то самое главное, о чём я думал, — чтобы он восстановился и остался жить. В очередной раз подтверждение тому, что карьера профессионального боксёра — это очень опасная, мужская работа», — цитирует бойца «Чемпионат».

Он подчеркнул, что каждый представитель видов спорта, связанных с боевыми искусствами, отдаёт себе отчёт, что подобное может произойти. Он также ответил, стоило ли тренерскому штабу раньше остановить бой.

«Когда я сам выхожу на бой, моя команда бой не останавливает, даже речи не идёт об этом. Мы же бойцы, мы отдаём себе отчёт в том, что рискуем», — добавил Шлеменко.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался в США.

Ранее экс-тренер Дадашева прокомментировал смерть боксёра.

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