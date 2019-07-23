«Не выдержало сердце»: в США скончался российский боксёр Максим Дадашев

28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. После боя спортсмен потерял сознание и был госпитализирован с отёком головного мозга. Врачи сделали ему трепанацию черепа и ввели в состояние искусственной комы. Однако принятых мер оказалось недостаточно, у Дадашева не выдержало сердце. В Федерации бокса России пообещали пожизненно выплачивать пособие супруге бойца, а также провести расследование, чтобы выяснить причину трагедии.

«Проведём расследование и выясним, почему это произошло»

О смерти российского боксёра полусреднего веса Максима Дадашева стало известно во вторник вечером. 28-летний спортсмен скончался в одном из госпиталей штата Мэрилэнд (США). По словам представителей команды Максима, у боксёра не выдержало сердце на фоне осложнений после травм, полученных в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

«Ужасно себя чувствую, я в полном отчаянии после этой новости, сожалею ему и соболезную его семье. Он был отличным боксёром, мне хотелось бы иметь двух таких же боксёров, как он. Максим был лучшим, он был потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом. Мы все будем по нему скучать», — заявил ТАСС тренер Дадашева американец Бадди Макгирт.

«Впредь боксёрам нужно быть намного строже с медицинскими тестами, обследованиями, которые они проходят, спортсменам следует внимательнее относиться к этому», — добавил собеседник агентства.

Свои соболезнования родным и близким бойца выразили в Федерации бокса России, пообещав провести расследование обстоятельств трагедии и обеспечить пожизненные выплаты семье спортсмена.

«ФБР берёт на себя перевозку тела Максима в Россию. Мы возьмём на себя все расходы и расследуем обстоятельства смерти Дадашева. Мы проведём соответствующее расследование и выясним, почему это произошло. Необходимо довести дело до конца», — заявил президент федерации Умар Кремлёв.

О готовности оказать необходимое содействие в доставке тела Дадашева на родину заявили также в посольстве России в США.

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Дадашев получил серьёзные повреждения головного мозга во время боя с пуэториканцем Сабриэлем Матиасом в американском Оксон Хилле. Поединок был остановлен представителями российского боксёра в 11-м раунде. При этом позже секундант и тренер россиянина Бадди Макгирт заявил, что не смог убедить Дадашева закончить бой досрочно.

«Видел, что он пропускает всё больше чистых ударов по мере того, как продолжался бой, и спросил у себя, стоит ли оно того. Один удар может изменить жизнь этого парня, я не хотел этого допустить. Предпочёл, чтобы он злился на меня день или два, чем всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Макгирта FightNews.

В перерывах между раундами секундант действительно буквально умолял Дадашева остановить бой, что не укрылось от внимания телекамер, но россиянин не хотел сдаваться.

«Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много», — говорил тренер Дадашева.

«Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же», — просил Макгирт.

Уже по пути с ринга в раздевалку Дадашев почувствовал себя плохо и потерял сознание. На «скорой помощи» его увезли в госпиталь с подозрением на отёк мозга. Там боксёру провели экстренную трепанацию черепа и ввели его в медикаментозную кому. Состояние пациента врачи оценивали как критическое. Впрочем, менеджер россиянина Эгис Климас высказывался более оптимистично.

«У Дадашева начался отёк мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отёк должен снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни», — говорил Климас 20 июля.

В воскресенье, 21-го, представители боксёра заявили, что точный диагноз и прогнозы по состоянию здоровья Дадашева можно будет делать лишь спустя пару дней. Также в Соединённые Штаты к спортсмену вылетела его супруга.

Дадашев начал профессиональную карьеру в боксе в апреле 2016-го. В первом бою он победил американца Дарина Хэмптона. Следом Максим оказывался сильнее своих оппонентов ещё в 12-ти поединках, которые все проходили на территории США. Поражение от Матиаса стало первым в профессиональной карьере Максима. На любительском уровне он несколько раз становился призёром чемпионата страны.

Смерть Симакова и прикованный к коляске Абдусаламов

К сожалению, трагический случай с Дадашевым стал далеко не первым в мировом боксе. Представители этого вида спорта зачастую получают тяжёлые травмы мозга, которые иногда приводят к летальным исходам.

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Так, в 2011 году после боя с Сергеем Ковалёвым, который в настоящий момент является чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO, скончался другой российский боксёр Роман Симаков.

Поединок проходил в Екатеринбурге, и будущий обладатель чемпионского титула смотрелся намного сильнее соперника. В свою очередь, Симаков пропускал один сильный удар за другим, но находил в себе силы на продолжение боя. Однако в седьмом раунде рефери всё же остановил схватку. Ковалёву была присуждена победа техническим нокаутом.

Симаков уже на ринге потерял сознание и был доставлен в больницу, где впал в кому. К сожалению, спасти жизнь боксёра не удалось, и он умер, не приходя в сознание. Причиной смерти стала тяжёлая черепно-мозговая травма и ушиб мозга.

Ковалёв после этой трагедии намеревался уйти из спорта, но в итоге всё же продолжил карьеру, а в 2016-м перевёл семье Симакова весь гонорар, полученный за бой с Айзеком Чилембой.

Другой известный российский боксёр Магомед Абдусаламов в похожей ситуации выжил, но остался прикован к инвалидной коляске. В 2013-м талантливый дагестанский боец провёл тяжёлый поединок с кубинцем Майком Пересом и потерпел поражение по очкам.

Уже после боя спортсмен почувствовал себя плохо, но медицинская помощь ему была оказана с большим опозданием, что в итоге помешало ему вернуться к нормальной жизни. Магомеда ввели в состояние искусственной комы и удалили часть черепа, чтобы уменьшить последствия от отёка головного мозга.

Спустя три недели Абдусаламов вышел из комы, но полноценно восстановиться так и не сумел. Он по-прежнему прикован к инвалидной коляске, а правая сторона его тела полностью парализована. Семье боксёра удалось отсудить у штата Нью-Йорк $22 млн за врачебную ошибку.

В 2018-м в состояние искусственной комы вводили экс-чемпиона Адониса Стивенсона. После поражения от украинца Александра Гвоздика у канадца было диагностировано кровоизлияние в мозг. Врачи отказывались давать какие-либо прогнозы по здоровью спортсмена, но ему всё же удалось восстановиться.