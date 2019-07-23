Федерация бокса России сделает пожизненные выплаты семье Дадашева

Федерация бокса России будет делать пожизненные выплаты семье российского боксёра Максима Дадашева, который скончался в США после травм, полученных во время поединка.

Об этом рассказал ТАСС генеральный секретарь организации Умар Кремлёв.

«Мы сделаем пожизненные выплаты семье Максима Дадашева. Будем поддерживать семью», — сказал он.

Ранее Максим Дадашев, перенёсший операцию в связи с отёком мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, скончался в США.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию.