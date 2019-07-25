Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом

Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.

«Когда вы задаётесь вопросом, как Макс пропускает столько ударов с его уровнем защиты, знайте, что, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенёс инсульт и продолжал драться, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию. Однако он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шёл вперед и никогда не сдавался», — гласит пост в официальном Instagram-аккаунте боксёра, который после смерти спортсмена, скорее всего, ведёт его супруга Елизавета.

Российский боксёр Максим Дадашев умер 23 июля в США в результате травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Ранее IBF объявила о сборе средств для семьи боксёра Дадашева.