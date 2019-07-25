IBF объявила о сборе средств для семьи боксёра Дадашева
- ©Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке с Матиасом, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.
Ранее Матиас заявил, что опустошён новостью о смерти Дадашева.