IBF объявила о сборе средств для семьи боксёра Дадашева

Международная боксёрская федерация (IBF) объявила о начале сбора средств для семьи погибшего российского спортсмена Максима Дадашева.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке с Матиасом, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее Матиас заявил, что опустошён новостью о смерти Дадашева.