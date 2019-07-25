Боксёр Матиас заявил, что опустошён новостью о смерти Дадашева

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Пуэрториканский боксёр Сабриэль Матиас выразил соболезнования в связи со смертью своего соперника, россиянина Максима Дадашева.
Боксёр Матиас заявил, что опустошён новостью о смерти Дадашева
  • ©Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я внутренне опустошён после известия о смерти Максима. Никто не готов умирать на пути к своей мечте, к своей цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей и не зная, насколько трудно нам придётся. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром», — приводит слова Матиаса Boxingscene.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке с Матиасом, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее сообщалось, что в США проведут расследование после поединка Дадашев — Матиас.

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