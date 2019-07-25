В США проведут расследование после поединка Дадашев — Матиас

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Атлетическая комиссия американского штата Мэриленд (MSAC) проведёт расследование после поединка между россиянином Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, передаёт The Washington Post.

«Члены MSAC были глубоко опечалены известием о кончине Максима Дадашева. Мы присоединяемся ко всему боксёрскому сообществу и выражаем глубокие соболезнования семье спортсмена. Атлетическая комиссия штата Мэриленд рассмотрит это дело», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Дадашев потерял сознание после боя с Матиасом, впоследствии ему сделали операцию.

Несмотря на усилия врачей, россиянин скончался в больнице.

Тело спортсмена в ближайшее время доставят в Россию из Соединённых Штатов, 28-летнего боксёра похоронят в Петербурге

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