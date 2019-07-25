Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в своём Instagram прокомментировал смерть боксёра Максима Дадашева, скончавшегося после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

«Этот случай нам ещё раз доказывает, что спорт — это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьём», — написал он, пожелав при этом терпения родным и близким Дадашева.

Ранее сообщалось, что Дадашев после боя с Матиасом потерял сознание, впоследствии его доставили в больницу, где сделали операцию.

Однако несмотря на усилия врачей, россиянин скончался.

Тело спортсмена доставят в Россию из США до конца текущей недели. 28-летнего боксёра похоронят в Санкт-Петербурге

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