Транспортировка тела, помощь американцев и соболезнования коллег: о чём говорят после смерти боксёра Дадашева

Тело 28-летнего боксёра Максима Дадашева будет доставлено в Россию из США до конца нынешней недели, после чего его похоронят в родном Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлёв. Он добавил, что активная фаза расследования обстоятельств гибели спортсмена начнётся уже после окончания траурных мероприятий. Тем временем американские болельщики начали сбор средств для семьи погибшего, а бывшие и действующие боксёры продолжают рассуждать о степени виновности его наставника и выражать соболезнования.

Тело Максима Дадашева будет доставлено на родину в течение пяти дней. Об этом спустя сутки после остановки сердца 28-летнего боксёра заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. По словам функционера, сотрудники организации уже прибыли в США и совместно с российским консульством занимаются необходимыми процедурами.

«Транспортировка тела будет произведена в течение трёх, максимум пяти дней, мы занимаемся этим вопросом вместе с консульством. Постараемся как можно быстрее», — цитирует Кремлёва ТАСС.

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Свою помощь родственникам погибшего готовы оказать и североамериканские болельщики. Несмотря на то что спортивные чиновники из России уже пообещали делать пожизненные выплаты семье боксёра, неравнодушные американцы открыли счёт на имя жены Дадашева Елизаветы Апушкиной. Через специальный сайт волонтёры намерены собрать $20 тыс. На данный момент пожертвованы $3185.

Организатор акции Алек Матиас отмечает, что Дадашев стремился обеспечить близких и получить вид на жительство в США, поэтому призывает поддержать его семью.

«Давайте объединимся и продемонстрируем нашу поддержку, уважение и признательность амбициозному бойцу, каким был Максим Дадашев, и обеспечим столь необходимой помощью его жену и двухлетнего сына», — говорится в сообщении активиста.

Кроме того, в Федерации бокса России продолжается работа по установлению всех нюансов, которые привели к необратимым последствиям. По словам главы организации, активное расследование начнётся уже после похорон спортсмена, которые состоятся в родном Санкт-Петербурге.

О причинах смерти Дадашева также продолжают рассуждать эксперты и коллеги по боксёрскому цеху.

Действующий чемпион по версии WBO Сергей Ковалёв выразил мнение, что грубейшую ошибку по ходу боя между Дадашевым и Сабриэлем Матиасом совершил рефери.

«Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксёрские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева уже после восьмого раунда. Было понятно, что практически всё Макс проиграл. Победа нокаутом даже не просматривалась. За оставшиеся четыре раунда бой невозможно было выиграть. Смысл? Но он, к сожалению, не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в его избиении на потеху зрителям и ради зрелища», — написал Ковалёв в Instagram.

Он также отметил, что тренер и секундант россиянина Бадди Макгирт, будучи достаточно опытным тренером, несколько опоздал с остановкой боя. Однако боксёр считает, что винить Макгирта неуместно, так как никто, кроме самого Дадашева, не знал его состояния.

Александр Зимин, тренировавший прежде Николая Валуева и Александра Поветкина, высказал иную версию случившегося. Специалист настаивает на том, что именно американский наставник Дадашева должен был вовремя среагировать на состояние боксёра. Тренер уверен, что в случае ранней остановки боя спортсмена ещё можно было спасти.

«Всё случилось оттого, что рядом с ним не было нашего тренера. У американцев отсутствуют необходимые знания. Нет институтов физкультуры и методик», — отметил Зимин.

Кроме того, тренер отметил, что коллеге из США стоило внимательнее относиться к любым изменениям здоровья и состояния своего подопечного ещё во время подготовительного процесса.

«Если у него в голове развивались опухоли, поскольку в результате одного удара такого не возникает, тренер должен был это знать и учитывать. Однако американец, вероятно, полагал, что тот молодой и всё переживёт. Не слишком ответственное отношение к здоровью боксёров», — цитирует специалиста Sport24.

О проблемах со здоровьем у Дадашева после смерти спортсмена вспомнил и бывший партнёр по команде. Экс-боксёр Денис Гольцов, входивший вместе с погибшим в сборную Санкт-Петербурга, рассказал журналистам, что ранее его приятель уже попадал в больницу из-за схожих проблем.

«Как боксёр он был упёртый, никому не давал расслабиться. На спаррингах всегда шёл вперёд, без компромиссов. Потом у него случился вынужденный перерыв — после победного чемпионата России в 2007 году возникли проблемы со здоровьем, конкретно — с головой. В один момент он потерял сознание и оказался в реанимации. Но его откачали, всё было нормально. Только пропускать удары было нельзя. Об этом знали только близкие», — приводит слова друга погибшего Sports.ru.

В свою очередь, экс-чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский не стал искать виновных в трагических последствиях боя. Боксёр отметил, что от подобного не застрахован ни один представитель данного вида спорта.

«Каждый бой у нас может закончиться так, как у Максима. Но нас миновала эта участь. А как такого можно было избежать? Да никто не знает. Могут ли такие инциденты привести к изменению в правилах? Я думаю, ничего принципиально не поменяется. Это бокс, есть правила, которые уже давно устоялись. Тем он и привлекает, что это своего рода война в ринге. Но порой случаются такие исходы», — приводит слова Трояновского Sport24.

При этом титулованный спортсмен отметил большие перспективы, которые могли открыться перед Дадашевым, не случись трагедии на ринге.

«Помню его ещё с любителей. Все отзываются о нём только с положительной стороны. Он был очень перспективным, тем более боксировал в моём весе и очень хорошо набирал обороты. В будущем мог бороться за звание чемпиона мира», — резюмировал Трояновский.

«Был настоящим воином»

Тяжело гибель друга перенёс чемпион WBA Дмитрий Бивол. В своём сообщении, адресованном погибшему товарищу, он отметил его выдающиеся бойцовские качества.

«Друг мой, твои слова были всегда подтверждены делами! Ты был настоящим воином со всеми присущими ему качествами, часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент ты умел перебороть все страхи и устроить бой на радость публике», — написал чемпион.

Кроме того, Бивол рассказал о том, каким погибший Дадашев был в общении с родными и близкими.

«Да, ты не для всех был открыт, но для друзей ты был отзывчив, весел, всегда модно одет и готов поделиться интересными историями. Я надеюсь, что для тебя там есть особое место, потому что ты был другом с большой буквы!» — отметил боксёр.

Не остались равнодушными к трагедии и представители Украины.

«Большая потеря для семьи и близких! Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда!» — написал в соцсетях чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко.

Вслед за ним высказался и чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик.

«Хочу принести соболезнования семье Максима. Макс, ты был настоящим воином. До самого конца», — написал он в Instagram.

Другой украинец, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик посвятил Дадашеву стихи собственного сочинения.

«Я болен боксом, я это знаю. // Я болен тем, что манит и пленит. // И нету дня, чтобы я не думал, // Когда закончу, как дальше жить. // Как жить без этого дурмана, // И как вести себя в быту, // Когда ты каждый божий день мечтаешь… // Я выйду в ринг и запою. // Я запою балладу тихо // И разгоню до множества октав. // Когда я в ринге, я живу, // Я расцветаю, как тюльпан, // И если нету в жизни бокса, // Я разлечусь, как одуван. // Бокс для меня — как смысл жизни, // Который Бог мне в жизни дал…» — написал Усик.

Максим Дадашев скончался в США во вторник, 23 июля. После отборочного боя по версии IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отёком мозга. После операции и трепанации черепа организм российского боксёра не справился с нагрузками. По данным медиков, Дадашев скончался после остановки сердца, так и не приходя в сознание.