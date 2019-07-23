Тренер Дадашева признался, что ужасно себя чувствует после гибели боксёра

Короткая ссылка
Тренер российского боксёра Максима Дадашева Бадди Макгирт поделился эмоциями после гибели своего подопечного в США в результате травм, полученных во время поединка.

«Ужасно себя чувствую, я в полном отчаянии после этой новости, сожалею ему и соболезную его семье. Он был отличным боксёром, мне хотелось бы иметь двух таких же боксёров, как он», — цитирует специалиста ТАСС.

По его словам, Дадашев был отличным человеком и трудолюбивым спортсменом. Он также выразил мнение, что теперь боксёрам необходимо быть гораздо строже с медицинскими обследованиями.

«Спортсменам следует внимательнее относиться к этому», — сказал Макгирт.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался в США.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на гибель российского боксёра Дадашева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить