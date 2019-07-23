Тренер Дадашева признался, что ужасно себя чувствует после гибели боксёра

Тренер российского боксёра Максима Дадашева Бадди Макгирт поделился эмоциями после гибели своего подопечного в США в результате травм, полученных во время поединка.

«Ужасно себя чувствую, я в полном отчаянии после этой новости, сожалею ему и соболезную его семье. Он был отличным боксёром, мне хотелось бы иметь двух таких же боксёров, как он», — цитирует специалиста ТАСС.

По его словам, Дадашев был отличным человеком и трудолюбивым спортсменом. Он также выразил мнение, что теперь боксёрам необходимо быть гораздо строже с медицинскими обследованиями.

«Спортсменам следует внимательнее относиться к этому», — сказал Макгирт.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался в США.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на гибель российского боксёра Дадашева.