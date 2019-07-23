Уткин отреагировал на гибель российского боксёра Дадашева
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«Я остановлю бой. Пожалуйста. Пожалуйста, Максим! Пожалуйста. Пожалуйста…» Максим Дадашев умер от отёка мозга в больнице. Это последнее, что он услышал в жизни. Не бойтесь проиграть. Не лайкайте это. Пожалуйста», — написал Уткин на своей странице.
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался в США.
Ранее промоутер Владимир Хрюнов выразил соболезнования в связи с гибелью боксёра Дадашева.