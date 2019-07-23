Промоутер Хрюнов выразил соболезнования в связи с гибелью боксёра Дадашева

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал новость о гибели отечественного боксёра Максима Дадашева в США в результате травм, полученных во время поединка.

«Главной задачей в профессиональном боксе для соперников, увы, к сожалению, является нанесение урона друг другу. Это одна из печальных сторон этого вида спорта. Прежде всего я хочу выразить искренние соболезнования родным и близким Максима. Он настоящий воин. Погиб фактически в бою», — приводит слова Хрюнова Sport24.

По словам промоутера, у него нет ответа на вопрос, как решать проблему с риском в боксе.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался в США.

Ранее боец MMA Александр Шлеменко отреагировал на гибель Дадашева.