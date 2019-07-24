Валуев объяснил, почему Дадашев не хотел останавливать свой поединок
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«Определённые амбиции, гордость, честь — много из-за чего мужчина не соглашается сам, чтобы бой остановили», — приводит слова Валуева «360».
Он отметил, что в поединке с Матиасом уже после первой половины боя было ясно, что Дадашев проигрывает по очкам.
«Когда происходит нагнетание самого поединка и видно, что оппонент серьёзно избивает своего соперника, как правило, рефери бой останавливает. Все говорят: «Я буду продолжать поединок». Для бойца это нормально, он не хочет быть освистанным публикой», — добавил бывший боксёр.
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.
Ранее Сергей Ковалёв заявил, что рефери должен был остановить бой Дадашева.