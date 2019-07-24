Ковалёв считает, что рефери должен был остановить бой Дадашева

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв высказал мнение, что рефери совершил фатальную ошибку, вовремя не остановив поединок Максима Дадашева.

«Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя. Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксёрские поединки», — написал Ковалёв в своём Instagram.

Он отметил, что уже после восьмого раунда стало понятно, что у Дадашева не было шансов на победу.

«Но рефери, к сожалению, не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса на потеху зрителям», — подытожил россиянин.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался в США.

Ранее тренер Дадашева признался, что ужасно себя чувствует после смерти боксёра.