«Всегда улыбался и дарил улыбку другим»: в Санкт-Петербурге простились с боксёром Дадашевым

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с российским боксёром Максимом Дадашевым, который скончался после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. С речью на похоронах выступили менеджер спортсмена Эгис Климас и чемпион мира Дмитрий Бивол. Тем временем вдова атлета подтвердила намерение судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд, обвинив организаторов боя в смерти мужа.

«Он был настоящим мужчиной»

В Петергофе состоялась церемония прощания с российским боксёром Максимом Дадашевым. Он скончался 23 июля после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Травмы головного мозга, полученные спортсменом в этом поединке, оказались несовместимыми с жизнью, и он умер спустя двое суток после того, как был введён в состояние искусственной комы.

При этом тело Дадашева было доставлено на родину лишь 1 августа. Отправка задержалась из-за сложностей с документами.

Проститься с боксёром пришли друзья, коллеги и поклонники спортсмена. Среди них оказался чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версии WBA Дмитрий Бивол, который тренировался вместе с Дадашевым в Санкт-Петербурге.

«Максим был человеком, который до последнего доказывал своё на ринге и в жизни. Конечно, не верится в произошедшее. Он был настоящим мужчиной, свои слова всегда старался подтвердить делом. Такие качества в нашем мире мало у кого случаются. Макса нам будет не хватать. Мне лично — как друга, товарища. Покойся с миром, Макс», — сказал Бивол на прощальной церемонии.

Высказался и менеджер Дадашева Эгис Климас, который работал с талантливым боксёром не один год и способствовал успешному продвижению подопечного в США.

«Человек знал свою цель и шёл к ней. А цель была одна — стать чемпионом, поставить на ноги семью. Для любого тренера он был не боксёром, а мечтой: в зал приходил первый, уходил последний... Стремился к цели, шёл к ней. У него были сильные соперники, и он всегда хотел боксировать с лучшими. Говорил, что готов драться с чемпионами», — рассказал функционер.

Посетил похороны и заместитель руководителя Федерации бокса Санкт-Петербурга Джамбулат Мутаев.

«Это был светлый, жизнерадостный человек. Он оставил свой след в боксе. Сейчас молодёжь, юноши повторяют за ним. Он был улыбчивым, никогда никому не давал унывать, всегда шутил. Но в то же время являлся собранным, не давал тренерам повода для негатива», — приводит слова Мутаева «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, Дадашев не просто обладал немалым талантом, но и получал удовольствие от бокса.

«Я таких людей знаю мало. Простой интересный парень, который всегда улыбался и дарил улыбку другим. Мы все видели, с каким огромным удовольствием он делал свою работу. В США не попадают простые люди, там выбирают самых талантливых, американцы просто так не выкидывают деньги», — добавил Мутаев.

«Рефери даже не счёл нужным вызвать на ринг врача»

Между тем вдова Дадашева Елизавета Апушкина по-прежнему считает, что её мужа можно было спасти, но сделать это помешала халатность организаторов боя. Она не скрывает желания подать в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.

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«Рефери не только не останавливал бой почти до самого конца, но даже не счёл нужным вызвать в угол врача для осмотра. Все обратили внимание, что тренер на видео, облетевшем интернет, кричит: «Макс, хватит! Макс, очень много! Останови бой!» Мой муж вроде слышит его, но уже ничего не понимает! Это заметили абсолютно все, кроме рефери, тренера и врачей! Слышно, как болельщики с первых рядов кричат: «Остановите бой!» Но их опять же никто не услышал», — цитирует женщину «Спорт-Экспресс».

Также, по её словам, Дадашеву не была оказана необходимая медицинская помощь уже после окончания боя.

«После остановки поединка на ринг не вынесли носилки, не обложили голову Максима льдом, его заставили идти самостоятельно, хотя у него уже подкашивались ноги, он вис на руках помогавших ему людей. А в случае подобных травм всё решают минуты. Каждое лишнее движение может стоить жизни», — объяснила Апушкина.

При этом вдова боксёра категорически опровергла информацию о якобы имевшихся у него серьёзных проблемах со здоровьем, которые делали непозволительным выход на ринг.

«Максим до 2016 года был в основном составе сборной России по боксу, является неоднократным призёром чемпионатов страны, выступал на международных играх. Неужели вы считаете, что десятки пройденных им комиссий перед соревнованиями не выявили бы серьёзное заболевание и его допустили бы к боям? Хотя по поводу обследования перед последним боем вопросы действительно есть», — призналась Апушкина.

Между тем в Атлетической комиссии штата Мэриленд спустя несколько дней после смерти Дадашева пообещали провести всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего. А в Федерации бокса России назвали список нарушений, допущенных организаторами боя.

«Не была проверена подлинность медицинских документов. Не оказана первая медицинская помощь в ринге (не было льда и прочего). Не было специальных медицинских носилок около ринга, вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шёл сам, что недопустимо по правилам международных боксёрских организаций», — приводит слова руководителя ФБР Умара Кремлёва «Р-Спорт».

В результате юристы федерации совместно с вдовой Дадашева приняли решение подготовить иск по двум пунктам: недостаточная проверка подлинности документов о состоянии здоровья боксёра и нарушение правил оказания медицинской помощи.