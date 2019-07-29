«Халатность стоила жизни моему мужу»: вдова Дадашева намерена судиться с рефери поединка

Вдова погибшего после поединка российского боксера Максима Дадашева Людмила Апушкина собирается судиться с рефери, который, по её словам, вовремя не прекратил бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. К разбирательству уже присоединилась федерация бокса России, которая установила ряд нарушений в организации поединка. Тем временем продолжается сбор средств для семьи погибшего. Так, желание помочь вдове и сыну Дадашева выразил чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Хосе Рамирес.

Семья погибшего боксёра Максима Дадашева будет добиваться наказания виновных в смерти спортсмена через суд. Об этом сообщила вдова Елизавета Апушкина. Девушка написала пост в Instagram супруга, в котором обвинила в халатности и непрофессионализме рефери встречи Кенни Шевалье

«Он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, был обязан остановить бой, если считает, что спортсмену нанесён ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца! Рефери ни разу даже не подошёл к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в «угол» врача для осмотра! Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12-й раунд! Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с атлетической комиссией штата Maryland и выдвигать иск против рефери в ринге!», — говорится в сообщении.

Кроме того, жена Дадашева подчеркнула, что в жизненных правилах ей супруга было биться до конца. Именно поэтому, по утверждению Апушкиной, сам боксёр отказался добровольно останавливать поединок.

«Те, кто пишут, что надо было сдаться, наверное, очень далеки от спорта! Там нет места слабости, трусости, там не существует понятия боли и усталости, там нет слов не могу, не справлюсь. Они воины, они гладиаторы. Они сверхлюди, если хотите! Никогда не сдаются, они привыкли к боли. Их воля, их дух намного сильнее человеческих возможностей! Они избранные! Именно поэтому, их сотни из миллиардов живущих. Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь», — призналась девушка.

В свою очередь, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв огласил список нарушений, которые были допущены при организации боя между Дадашевым и Сабриэлем Матиасом.

«Не была проверена подлинность медицинских документов. Не оказана первая медицинская помощь в ринге. Отсутствовали носилки около ринга, вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шёл сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций», — приводит слова Кремлёва РИА Новости.

Помощь всем миром

Между тем продолжается сбор средств для семьи погибшего россиянина. Первыми деньги, которые впоследствии отправятся к вдове и сыну Дадашева, начали собирать американские болельщики — на данный момент на их счету порядка $20 тыс.

Позже о благотворительной акции объявила компания Top Rank, которая занималась организацией поединка. Промоутеры намерена собрать $500 тыс.

«Мы находимся в тесном контакте с семьёй Максима и уже оказали ей материальную поддержку. Бокс, спорт и мировое сообщество объединились, чтобы почтить его память. Мы запускаем кампанию по сбору средств, для оказания поддержки его семье», — говорится в официальном сообщении организации.

Нашлись и другие меценаты. В частности чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Хосе Рамирес. По сообщениям журналиста The Athletic Ланса Пагмира титулованный боксёр намерен отправить в фонд имени Максима Дадашева свыше $30 тыс. Эти деньги спортсмен планирует выручить с продажи перчаток, боксёрских трусы, обувь и других вещей после титульного боя с обладателем титула WBO Морисом Хукером.

Jose Ramirez is donating his trunks shoes gloves and more from this fight to the Maxim Dadashev fund. A bid for $30,000 is on the table @RGMPROMO says and Ramirez says he plans to match the winning bid with his own donation. — Lance Pugmire (@pugboxing) 28 июля 2019 г.

«Невосполнимая потеря для спорта»

В то же время коллеги Максима Дадашева продолжают высказывать свои версии случившегося и выражать соболезнование семье спортсмена.

Так, американец Эдриен Бронер заявил, что причиной фатальных травм стала неправильная техника россиянина. Кроме того, боксёр уверен, что гибель 28-летнего уроженца Санкт-Петербурга никак не повлияет на правила в самом виде спорта.

Также по теме «Будем разбираться»: Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Дадашев — Матиас Федерация бокса России намерена подать в суд на организаторов боя между россиянином Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Сабриэлем...

«Многое зависит от того, кто и как тебя учил. Когда я рос, мной занимался Майк Стаффорд. И первое, чему я у него научился, это защите. По мне, тот поединок можно было вообще не останавливать» — приводит слова Бронера TMZ Sports.

В свою очередь память Максима Дадашева почтил бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин. Он оставил траурную запись в своих соцсетях и упомянул не только россиянина, но и 23-летнего аргентинца Уго Сантильяно, который после травм, полученных на ринге, погиб спустя несколько дней после смерти Дадашева.

«Хочу еще раз выразить соболезнования и слова поддержки семьям Максима Дадашева и Уго Сантильяны. Невосполнимые потери для спорта. Бокс — это тяжелый спорт, и единственный кто рискует — тот, кто выходит в ринг. Это должны помнить все, кто остается по другую сторону канатов», — написал Головкин в своем Instagram.

О смерти Максима Дадашева стало известно 23 июля. 28-летний спортсмен скончался от травм, полученных в ходе поединка против пуэрториканца Сабриеля Матиаса. После боя он перенёс операцию по удалению субдуральной гематомы и впал в кому. Смерть спортсмена наступила после остановки сердца.

Позже появилась информация, что Дадашев во время боя перенёс инсульт. Тело спортсмена будет доставлено на родину во вторник, 30 июля. Боксёра похоронят в родном Санкт-Петербурге.