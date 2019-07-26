Кремлёв рассказал, когда тело Дадашева будет доставлено в Россию

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что в начале следующей недели тело российского боксёра Максима Дадашева будет доставлено в Санкт-Петербург.

«В понедельник должен быть вылет, во вторник тело Максима Дадашева должно быть транспортировано в Санкт-Петербург. Насчёт места похорон — где скажет семья. Наша задача состоит в том, чтобы материально помочь», — приводит слова Кремлёва РИА Новости.

Российский боксёр Максим Дадашев скончался в американской больнице после травм, полученных в бою с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. У 28-летнего спортсмена был диагностирован сильный отёк мозга.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Дадашева.