Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Дадашева
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«Мы направили письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией, чтобы они дали информацию о готовности к бою. И после этого мы будем готовить судебный иск к организаторам поединка. Будем разбираться», — приводит слова Кремлёва РИА Новости.
Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от полученных травм в бою с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. У 28-летнего спортсмена остались жена и маленький сын.
Ранее менеджер Дадашева заявил, что боксёр не имел проблем со здоровьем.