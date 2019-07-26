Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Дадашева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что его организация готовит судебный иск в отношении организаторов боксёрского вечера, в котором принимал участие Максим Дадашев.

«Мы направили письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией, чтобы они дали информацию о готовности к бою. И после этого мы будем готовить судебный иск к организаторам поединка. Будем разбираться», — приводит слова Кремлёва РИА Новости.

Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от полученных травм в бою с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. У 28-летнего спортсмена остались жена и маленький сын.

Ранее менеджер Дадашева заявил, что боксёр не имел проблем со здоровьем.