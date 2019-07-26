Менеджер Дадашева заявил, что боксёр не имел проблем со здоровьем

Менеджер погибшего в США в результате полученных во время поединка травм российского боксёра Максима Дадашева Эгис Климас заявил, что у спортсмена не было никаких проблем со здоровьем.

«Макс не подделывал никаких справок. Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой», — цитирует менеджера ТАСС.

Он также назвал маразмом информацию, согласно которой россиянин умалчивал о своих проблемах со здоровьем.

«Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали все по каждому штату. Макс полностью проходил все медицинское обслуживание по требованиям каждого штата», — сказал Климас.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.

Ранее сообщалось, что родственники Дадашева планируют доставить тело боксёра в Петергоф.