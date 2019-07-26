Родственники Дадашева планируют доставить тело боксёра в Петергоф
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«На данный момент не создаётся препятствий для отправки тела в Россию. Планируется, что оно будет доставлено в Петергоф, где жил Максим», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался.
Ранее чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в лёгком весе украинец Василий Ломаченко почтил память погибшего российского боксёра Дадашева.