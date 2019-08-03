Вдова Дадашева опровергла информацию о старых проблемах боксёра со здоровьем

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Вдова погибшего российского боксёра Максима Дадашева Елизавета заявила, что спортсмен регулярно проходил медицинское обследование, поэтому информация о его давних проблемах со здоровьем не соответствует действительности.
Вдова Дадашева опровергла информацию о старых проблемах боксёра со здоровьем
  • © Scott Taetsch
  • Gettyimages.ru

«Максим до 2016 года был в основном составе сборной России по боксу, становился неоднократным призёром чемпионатов России, выступал на международных соревнованиях. Неужели вы считаете, что десятки пройденных им медицинских комиссий перед соревнованиями не выявили бы серьёзное заболевание и его допустили бы к поединкам? Хотя по поводу обследования перед последним боем вопросы, действительно, есть», — цитирует вдову спортсмена «Спорт-Экспресс».

Также Елизавета Дадашева поблагодарила генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва за помощь.

Ранее Шлеменко выразил мнение, что допуск к боям будет ужесточён в связи со смертью Дадашева.

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