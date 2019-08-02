Шлеменко считает, что допуск к боям будет ужесточён из-за смерти Дадашева

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко выразил мнение, что из-за смерти боксёра Максима Дадашева в результате полученных травм во время поединка последуют ужесточения правил боёв в американском штате Мэриленд, где проходило событие.

«Судя из практики, нас ждут ужесточения. Будет зависеть от того, кто понесёт наказание по итогу», — приводит слова спортсмена телеканал «360».

При этом он уточнил, что изменения будут связаны с допуском к поединку, а не касаться правил проведения боя напрямую. Тем не менее он не думает, что большая часть поддержит такое решение.

«Большинство боксёров прекрасно понимают, что их жизнь может оборваться в любой бой. Любой бой может быть для них последним», — добавил Шлеменко.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля боксёр скончался.

Ранее сообщалось, что тело погибшего боксёра Дадашева доставлено в Россию.